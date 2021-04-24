24 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İzzet Yıldızhan ve çocuklarına ‘Beckham' benzetmesi: Çok gülüyorum

İzzet Yıldızhan ve çocuklarına ‘Beckham' benzetmesi: Çok gülüyorum

Bir süredir İzmir'de yaşayan şarkıcı İzzet Yıldızhan önceki gün Kuruçeşme sahilinde görüntülendi. Yeni imajıyla dikkat çeken Yıldızhan, çocuklarıyla birlikte dünyaca ünlü Beckham ailesine benzetilmesiyle ilgili yorum yaptı.

Giriş Tarihi: 24.04.2021 09:56
  • 1
  • 9
İzzet Yıldızhan ve çocuklarına ‘Beckham' benzetmesi: Çok gülüyorum

Şarkıcı İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz gün Kuruçeşme sahilinde görüntülendi. Dokuz çocuk sahibi olan Yıldızhan, dünyaca ünlü Beckham ailesine benzetilmesiyle ilgili yorum yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
İzzet Yıldızhan ve çocuklarına ‘Beckham' benzetmesi: Çok gülüyorum

Pinhani'nin 'Dünyadan Uzak' şarkısını İzzet Yıldızhan'a vermesinden sonra sosyal medya ikiye bölünmüş, kimi eleştirirken bazı kullanıcılar ise Yıldızhan'ın yorumunu beğenmişti.

  • 3
  • 9
İzzet Yıldızhan ve çocuklarına ‘Beckham' benzetmesi: Çok gülüyorum

"1 KURUŞ TALEP ETMEDİ"

Konunun hatırlatılması üzerine ünlü şarkıcı, "Olumlu kadar olumsuz yorum da gelebilir. Şarkı benim içime çok sindi. 'İyi ki okumuşum' diyorum. Pinhani'ye de sizlerin aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. Öyle bir dönem ki herkes para almadan kıpırdamıyor bile. Oysa Pinhani bu şarkı için benden bir kuruş talep etmedi. Harika bir insan kendisi" dedi.

  • 4
  • 9
İzzet Yıldızhan ve çocuklarına ‘Beckham' benzetmesi: Çok gülüyorum

"KİMSE İZZET YILDIZHAN'I YABANA ATAMAZ"

Sosyal medyanın bir diğer konusu ise İzzet Yıldızhan ve çocuklarının, David Beckham ve çocuklarıyla karşılaştırılması. 'Diyarbeckham' ve 'İzzet Beckham' yorumlarına çok güldüğünü ifade eden Yıldızhan, "Yani oğullarım diye demiyorum ama bana göre daha yakışıklılar. David Beckham dünyanın tanıdığı bir isim ama kimse İzzet Yıldızhan'ı yabana atamaz. Hem onun dört evladı var benim dokuz" diyerek gülümsedi.

  • 5
  • 9
İzzet Yıldızhan ve çocuklarına ‘Beckham' benzetmesi: Çok gülüyorum

Dokuz çocuk babası İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz bayramda çocuklarına para vermek yerine, altın takmıştı. O anları türkücünün büyük oğlu Mustafa Yıldızhan, sosyal medya hesabından yayınlamıştı.