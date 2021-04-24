İzzet Yıldızhan ve çocuklarına ‘Beckham' benzetmesi: Çok gülüyorum

"KİMSE İZZET YILDIZHAN'I YABANA ATAMAZ"

Sosyal medyanın bir diğer konusu ise İzzet Yıldızhan ve çocuklarının, David Beckham ve çocuklarıyla karşılaştırılması. 'Diyarbeckham' ve 'İzzet Beckham' yorumlarına çok güldüğünü ifade eden Yıldızhan, "Yani oğullarım diye demiyorum ama bana göre daha yakışıklılar. David Beckham dünyanın tanıdığı bir isim ama kimse İzzet Yıldızhan'ı yabana atamaz. Hem onun dört evladı var benim dokuz" diyerek gülümsedi.

