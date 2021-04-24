24 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın ünlü oyuncusu Burak Özçivit'in babasını görenler şaşkına döndü

Kuruluş Osman'ın ünlü oyuncusu Burak Özçivit'in babasını görenler şaşkına döndü

ATV'de ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterini usyaıkla canlandıran ünlü oyuncu Burak Özçivit sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında… Burak Özçivit'in bu başarılı çizgisi ile birlikte özel hayatı da merak konusu oldu. Burak Özçivit hakkında araştırma yapan sevenleri yakışıklı oyuncunun babasını görünce gözlerine inanamadı. İşte başta Burak Özçivit'in babası ve diğer ünlü isimlerin babaları...

Giriş Tarihi: 24.04.2021 00:41 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 00:42
  • 1
  • 55
Kuruluş Osman'ın ünlü oyuncusu Burak Özçivit'in babasını görenler şaşkına döndü

Kuruluş Osman dizisindeki başarılı performansıyla milyonları kendisine hayran bırakan Burak Özçivit, ekranların en çok konuşulan ismi oldu. Ailesiyle de merak konusu olan Burak Özçivit'in babasıyla benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 55
Kuruluş Osman'ın ünlü oyuncusu Burak Özçivit'in babasını görenler şaşkına döndü

EKİN MERT DAYMAZ

  • 3
  • 55
Kuruluş Osman'ın ünlü oyuncusu Burak Özçivit'in babasını görenler şaşkına döndü

EKİN MERT DAYMAZ VE BABASI

  • 4
  • 55
Kuruluş Osman'ın ünlü oyuncusu Burak Özçivit'in babasını görenler şaşkına döndü

EKİN MERT DAYMAZ VE BABASI

  • 5
  • 55
Kuruluş Osman'ın ünlü oyuncusu Burak Özçivit'in babasını görenler şaşkına döndü

PINAR ALTUĞ VE BABASI