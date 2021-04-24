Kuruluş Osman'ın ünlü oyuncusu Burak Özçivit'in babasını görenler şaşkına döndü

ATV'de ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterini usyaıkla canlandıran ünlü oyuncu Burak Özçivit sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında… Burak Özçivit'in bu başarılı çizgisi ile birlikte özel hayatı da merak konusu oldu. Burak Özçivit hakkında araştırma yapan sevenleri yakışıklı oyuncunun babasını görünce gözlerine inanamadı. İşte başta Burak Özçivit'in babası ve diğer ünlü isimlerin babaları...