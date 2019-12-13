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İzel yeni sevgilisiyle yakalandı! ‘Tipe önem veriyorum’ demişti...

9 yıl aranın ardından müziğe dönen şarkıcı İzel aşk hayatında da mutluluğu yakaladı. 7 yıldır yalnız olan İzel yeni sevgilisiyle alışveriş merkezinde görüntülendi. Daha önce yaptığı açıklamalarda "Tipe önem veriyorum. Hayatıma girecek kişi yakışıklı ve genç olsun ki, eğlenelim." diyen şarkıcı "Çok mutluyum, kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu. İşte İzel'in yeni sevgilisi...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 13:06 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 13:26
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İzel yeni sevgilisiyle yakalandı! ‘Tipe önem veriyorum’ demişti...

Şarkıcı İzel'in 7 yıllık yalnızlığı son buldu! İzel yeni sevgilisiyle yakalandı!

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İzel yeni sevgilisiyle yakalandı! ‘Tipe önem veriyorum’ demişti...

2013'te ara verdiği müziğe dönen şarkıcı İzel'in aşk hayatında da yüzü güldü. 7 yıldır kalbi boş olan İzel sevgilisiyle alışverişte görüntülendi.

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İzel yeni sevgilisiyle yakalandı! ‘Tipe önem veriyorum’ demişti...

İzel, bir süredir ilişki yaşadığı Hakan Verbiç ile önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

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İzel yeni sevgilisiyle yakalandı! ‘Tipe önem veriyorum’ demişti...

"Yılbaşı alışverişine çıktık" diyen ünlü şarkıcı, "Çok mutluyum, kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu.

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İzel yeni sevgilisiyle yakalandı! ‘Tipe önem veriyorum’ demişti...

Sevgilisi hakkında konuşan şarkıcı, "Kendisi benim için çok iyi bir dost, arkadaş, ayrıca avukat. Başka ne söyleyeyim, gayet güzel" dedi.