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"İyi ki benim evladımsın" Esra Erol'dan duygulandıran İdris Ali paylaşımı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, 15 yaşına giren büyük oğlu İdris Ali'nin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı aile görüntülerinden oluşan duygusal bir videoyla kutladı.

"İyi ki benim evladımsın" Esra Erol'dan duygulandıran İdris Ali paylaşımı 1

ATV'nin sevilen yarışması "Var Mısın Yok Musun"un sunuculuğunu üstlenen Esra Erol'un büyük oğlu İdris Ali 15 yaşına girdi. Erol, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.

"İyi ki benim evladımsın" Esra Erol'dan duygulandıran İdris Ali paylaşımı 2

"CİĞERİMİN KÖŞESİ..."

Instagram hesabından aile görüntülerinden oluşan bir video paylaşan Esra Erol, oğluna şu sözlerle seslendi:

"Aşkım... Evladım... Canımın içi... İki gözüm... Ciğerimin köşesi... 23.07. İyi ki doğdun, iyi ki benim evladımsın."

İki çocuk annesi sunucunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçilerinden de çok sayıda doğum günü mesajı geldi.

"İyi ki benim evladımsın" Esra Erol'dan duygulandıran İdris Ali paylaşımı 3

İdris Ali ile kardeşi Ömer'in birlikte yer aldığı aile anlarına yer veren Erol, paylaşımına şu notu düştü:

"Aşkım... Evladım... Canımın içi... İki gözüm... Ciğerimin köşesi... 23.07. İyi ki doğdun, iyi ki benim evladımsın."

"İyi ki benim evladımsın" Esra Erol'dan duygulandıran İdris Ali paylaşımı 4

EDA EROL'DAN YEĞENİNE DUYGUSAL MESAJ

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol da yeğeni İdris Ali'nin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Yeğeninin fotoğrafını paylaşan Erol, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İlk göz ağrım, canımın canı. İyi ki doğdun. Sen benim kıymetlimsin. Seni tarif edemeyeceğim kadar çok seviyorum. İyi ki varsın."

"İyi ki benim evladımsın" Esra Erol'dan duygulandıran İdris Ali paylaşımı 5

Esra Erol ve Eda Erol'un peş peşe yaptıkları paylaşımlar, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Anne ve teyzenin İdris Ali için kaleme aldığı duygusal mesajlar, sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

"İyi ki benim evladımsın" Esra Erol'dan duygulandıran İdris Ali paylaşımı 6

ESROL EROL'UN AİLESİ

Esra Erol, 2010 yılında iş insanı Ali Özbir ile dünyaevine girdi. Uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdüren çiftin, İdris Ali ve Ömer adını verdikleri iki erkek çocukları bulunuyor.

"İyi ki benim evladımsın" Esra Erol'dan duygulandıran İdris Ali paylaşımı 7

Aslen Sinoplu olan Esra Erol, kalabalık bir ailede büyüdü. Beş kız kardeşi bulunan başarılı sunucu, aile bağlarına verdiği önemle de tanınıyor.

Kardeşleriyle sık sık bir araya gelen Erol, hem ailesiyle hem de çocuklarıyla geçirdiği anları zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle buluşturuyor.

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