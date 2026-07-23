"İyi ki benim evladımsın" Esra Erol'dan duygulandıran İdris Ali paylaşımı

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, 15 yaşına giren büyük oğlu İdris Ali'nin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı aile görüntülerinden oluşan duygusal bir videoyla kutladı.

ATV'nin sevilen yarışması "Var Mısın Yok Musun"un sunuculuğunu üstlenen Esra Erol'un büyük oğlu İdris Ali 15 yaşına girdi. Erol, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.

"CİĞERİMİN KÖŞESİ..." Instagram hesabından aile görüntülerinden oluşan bir video paylaşan Esra Erol, oğluna şu sözlerle seslendi: "Aşkım... Evladım... Canımın içi... İki gözüm... Ciğerimin köşesi... 23.07. İyi ki doğdun, iyi ki benim evladımsın." İki çocuk annesi sunucunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçilerinden de çok sayıda doğum günü mesajı geldi.

İdris Ali ile kardeşi Ömer'in birlikte yer aldığı aile anlarına yer veren Erol, paylaşımına şu notu düştü: "Aşkım... Evladım... Canımın içi... İki gözüm... Ciğerimin köşesi... 23.07. İyi ki doğdun, iyi ki benim evladımsın."

EDA EROL'DAN YEĞENİNE DUYGUSAL MESAJ Esra Erol'un kardeşi Eda Erol da yeğeni İdris Ali'nin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Yeğeninin fotoğrafını paylaşan Erol, mesajında şu ifadelere yer verdi: "İlk göz ağrım, canımın canı. İyi ki doğdun. Sen benim kıymetlimsin. Seni tarif edemeyeceğim kadar çok seviyorum. İyi ki varsın."