Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan oğlu Baran'la yeni kare

ATV'nin sevilen sunucusu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, oğlu Baran'la yeni karesini sosyal medya hesabından paylaştı. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Erol, paylaşımında minik Baran'ın yüzünü tamamen göstermeyip yalnızca yan profiline yer verdi.

ATV'nin sevilen yüzlerinden Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, haziran ayında dünyaya gelen oğlu Baran'la yeni karesini sosyal medya hesabından paylaştı. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Erol'un paylaşımı takipçilerinden ilgi gördü.

İLK KEZ ANNE OLMUŞTU Pilot Ekrem Karaçayır ile 28 Ağustos 2025'te Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine giren Eda Erol, düğün sonrası kısa süre içinde hamile olduğunu açıklamıştı.

Cinsiyet belirleme partisinde bebeklerinin erkek olacağını duyuran çift, 13 Haziran'da suda doğum yöntemiyle dünyaya gelen oğulları Baran'ı sağlıkla kucaklarına almıştı.

BARAN'IN SON HALİNİ PAYLAŞTI İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Eda Erol, bu kez oğlu Baran'la çekilen yeni karesini Instagram hesabından yayınladı. Paylaşımda minik Baran'ın yüzünü tamamen göstermeyen Erol, oğlunun yalnızca yan profilinin göründüğü bir fotoğrafı tercih etti.