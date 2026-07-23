CANLI YAYIN

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan oğlu Baran'la yeni kare

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

ATV'nin sevilen sunucusu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, oğlu Baran'la yeni karesini sosyal medya hesabından paylaştı. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Erol, paylaşımında minik Baran'ın yüzünü tamamen göstermeyip yalnızca yan profiline yer verdi.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan oğlu Baran'la yeni kare 1

ATV'nin sevilen yüzlerinden Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, haziran ayında dünyaya gelen oğlu Baran'la yeni karesini sosyal medya hesabından paylaştı. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Erol'un paylaşımı takipçilerinden ilgi gördü.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan oğlu Baran'la yeni kare 2

İLK KEZ ANNE OLMUŞTU

Pilot Ekrem Karaçayır ile 28 Ağustos 2025'te Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine giren Eda Erol, düğün sonrası kısa süre içinde hamile olduğunu açıklamıştı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan oğlu Baran'la yeni kare 3

Cinsiyet belirleme partisinde bebeklerinin erkek olacağını duyuran çift, 13 Haziran'da suda doğum yöntemiyle dünyaya gelen oğulları Baran'ı sağlıkla kucaklarına almıştı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan oğlu Baran'la yeni kare 4

BARAN'IN SON HALİNİ PAYLAŞTI

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Eda Erol, bu kez oğlu Baran'la çekilen yeni karesini Instagram hesabından yayınladı. Paylaşımda minik Baran'ın yüzünü tamamen göstermeyen Erol, oğlunun yalnızca yan profilinin göründüğü bir fotoğrafı tercih etti.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan oğlu Baran'la yeni kare 5

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşımda takipçileri, anne-oğul karesine yoğun ilgi gösterdi. Eda Erol'un oğlunun yüzünü tam olarak göstermemeyi tercih etmesi de sosyal medyada dikkat çeken detaylardan biri oldu.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan oğlu Baran'la yeni kare 6

EDA EROL KİMDİR?

Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyunculuk geçmişinin ardından kariyerini farklı alanlarda sürdüren Erol, bugün stilistlik ve dijital içerik üreticiliği yapıyor.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan oğlu Baran'la yeni kare 7

Eda Erol, ilk televizyon deneyimini yönetmenliğini Serdar Akar'ın üstlendiği "46 Yok Olan" dizisinde rol alarak yaşadı. Oyunculuk alanındaki deneyiminin ardından moda ve stil üzerine çalışmalarına ağırlık verdi.

Erol, şimdilerde ise annelik kimliğiyle adından söz ettiriyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin