Boy farkı tartışmasına son noktayı koydu! Itır Esen'den aşk açıklaması
Miss Turkey 2017 birincisi Itır Esen, eşi Engin Aykanat ile arasındaki boy farkına yönelik yorumlara yanıt verdi. Genç oyuncu, fiziksel özelliklerin aşkın önüne geçemeyeceğini belirterek dikkat çekti.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Itır Esen'in yeğeni, kendisiyle aynı adı taşıyan model ve oyuncu Itır Esen, eşi Engin Aykanat ile arasındaki boy farkına yönelik yorumlara verdiği yanıtla dikkat çekti.
1999 doğumlu Itır Esen, 2017 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci seçilmesinin ardından oyunculuk kariyerine yöneldi. 2020 yılında Saygı dizisinde genç Emine Çözer karakterine hayat veren Esen, 2024 yılında ise Gaddar dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.
ÇAĞATAY ULUSOY YALNIZ BIRAKMAMIŞTI
Başarılı oyuncunun dizide ağabeyini canlandıran Çağatay Ulusoy ile gerçek hayatta da özel bir bağı bulunuyor. Ulusoy, Esen'in menajer Engin Aykanat ile gerçekleştirdiği nişan töreninde yüzükleri takmıştı. Ünlü oyuncu, sevgilisi Aslıhan Malbora ile birlikte çiftin mutlu gününde yanlarında olmuştu.
6 Eylül'de aile arasında düzenlenen nişan töreninin ardından Itır Esen ve Engin Aykanat, 19 Eylül'de Paris'te nikâh masasına oturdu. Çift, 18 Ekim'de İstanbul'da ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı düğünle mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı. Çağatay Ulusoy, düğünde gerçekleştirilen temsili nikâh töreninde de şahitlik yaparak çifti yalnız bırakmadı.
BOY FARKI YORUMLARINA YANIT VERDİ
Evliliklerinin ardından katıldıkları Messika Paris davetinde görüntülenen çift, bu kez aralarındaki boy farkıyla gündeme gelmişti. Davette çekilen görüntülerde Itır Esen'in beyaz mini elbisesi ve ceketiyle önden yürüdüğü, eşi Engin Aykanat'ın ise birkaç adım gerisinden kendisini takip ettiği görüldü. Bu kareler sosyal medyada boy farkına ilişkin yorumları beraberinde getirdi.