"BİRBİRİNİ SEVEN İKİ İNSAN İÇİN BUNLARIN ÖNEMİ YOK"

17 Kasım akşamı 2. Sayfa'nın mikrofonuna konuşan Itır Esen, eşiyle aralarındaki boy farkının kendileri için herhangi bir sorun oluşturmadığını söyledi.

Bu konuyu gündeme getiren kişilerin kendi içlerinde bir sorun yaşıyor olabileceğini ifade eden genç oyuncu, iki insanın birbirini sevmesinin fiziksel özelliklerden çok daha önemli olduğuna dikkat çekti. Esen, birbirini seven iki kişi için boy, yaş veya kilo gibi özelliklerin hiçbir önem taşımadığını dile getirdi.

Itır Esen'in boyunun 1,80 metre olduğu bilinirken Engin Aykanat'ın boyuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle çift arasındaki boy farkının kaç santimetre olduğu kesin olarak bilinmiyor.