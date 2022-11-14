Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının bilemediği soru: “Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu’nun paylaştığı…”

ATV'de pazar akşamları yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster?" isimli bilgi yarışması programında "Züğürt Ağa"da Abuzer, "Eşkıya"da Mustafa ve başrollerini Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı "Kabadayı"da da Beyto karakterini canlandıran oyuncu kimdir?" sorusu güne damgasını vurdu. Yarışmacı bu baraj sorusunda yanlış yanıt verdi ve yarışmadan 2.000 bin TL alarak ayrıldı. İşte 2018'de vefat eden ve İmirzalıoğlu'nun "Kendisini rahmetle, saygıyla, sevgiyle anmak istiyorum" dediği ünlü oyuncu…