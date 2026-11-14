MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'yi kazanan isim belli oldu!

MasterChef Türkiye'nin 13 Kasım akşamı yayınlanan bölümünde 100 bin TL'lik ödül heyecanı yaşandı. 112 Acil Sağlık ekipleri için hazırlanan yemeklerle başlayan mücadelede kırmızı takım galip geldi. Bireysel etapta ise Bahar'ı geride bırakan Tolgahan, 100 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

MasterChef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. 13 Kasım akşamı yayınlanan bölümde mavi ve kırmızı takım, 112 Acil Sağlık ekipleri için özel bir menü hazırlamak üzere karşı karşıya geldi.

Yarışmacılar, şeflerin belirlediği menüyü en iyi şekilde hazırlayabilmek için zamana karşı mücadele etti. Gecenin sonunda hem takım oyununun hem de bireysel ödül mücadelesinin kazananı belli oldu.

ÖDÜL OYUNUNDA TAKIMLAR KARŞI KARŞIYA GELDİ Ödül oyununun ilk etabında yarışmacılardan ayran aşı çorbası, pırasa dolması, dana rosto ve patates püresi, İstanbul pilavı ve şöbiyet hazırlamaları istendi. 112 Acil Sağlık ekipleri için hazırlanan menüde en başarılı tabakları çıkarmak isteyen iki takım, şeflerden yüksek puan alabilmek için yoğun çaba harcadı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda kırmızı takım, mavi takımı geride bırakarak bireysel ödül mücadelesine katılmaya hak kazandı.

100 BİN TL İÇİN TOLGAHAN VE BAHAR YARIŞTI Takım etabının ardından kırmızı takım yarışmacıları arasında bireysel ödül mücadelesi başladı. Gecenin finaline Tolgahan ve Bahar kaldı.

İki yarışmacının hazırladığı tabakların değerlendirilmesi sonucunda beraberlik yaşandı. Bunun üzerine Tolgahan ve Bahar, 100 bin TL'lik büyük ödül için yeniden tezgâh başına geçti.