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Altı Üstü İstanbul'un Sezen'i Ezgi Çelik'ten itiraflar: İzleyici neden bu diziye bağlandı?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Sezen karakterine hayat veren Ezgi Çelik, dizinin başarısından oyunculuk kariyerine kadar merak edilenleri anlattı. Sezen'in ailesini kaybetmemek için verdiği mücadeleye değinen oyuncu, karakterin giderek daha da hırslanacağını söyledi.

Altı Üstü İstanbul'un Sezen'i Ezgi Çelik'ten itiraflar: İzleyici neden bu diziye bağlandı? 1

ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerden büyük ilgi gören Altı Üstü İstanbul dizisi, sürükleyici hikâyesi ve dikkat çeken karakterleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç ve usta oyuncuları bir araya getiren dizide Sezen'in, Naz'ın gerçek annesinin ortaya çıkmasının ardından yaşadığı zorlu süreç izleyicinin dikkatini çekiyor.

Altı Üstü İstanbul'un Sezen'i Ezgi Çelik'ten itiraflar: İzleyici neden bu diziye bağlandı? 2

Yıllarca ailesini bir arada tutmak için mücadele eden Sezen, şimdi kurduğu düzeni kaybetmemek için çabalıyor. GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a özel açıklamalarda bulunan Ezgi Çelik, dizinin gördüğü ilgiden Sezen'in yaşadığı duygusal çatışmalara, oyunculuk tutkusundan çocukluk yıllarına kadar pek çok konuda samimi değerlendirmelerde bulundu.

İşte röportajdan öne çıkanlar...

Altı Üstü İstanbul'un Sezen'i Ezgi Çelik'ten itiraflar: İzleyici neden bu diziye bağlandı? 3

"YENİLİĞE AÇIK VE DİNAMİK İŞLER SEYİRCİDEN OLUMLU GERİ DÖNÜŞ ALIYOR"

'Altı Üstü İstanbul', yaz sezonunun en farklı işlerinden biri oldu. Reytinglerdeki başarısı da ilgi çekici bir yapım olduğunu gösteriyor. Sizce izleyici artık böyle farklı işleri mi arıyor?

"Kesinlikle. Temposu yüksek, her karaktere ve hikâyeye yer ayrılan bir iş. Gençlerin hikâyesi olarak başlaması, uzun zamandır ekranda olmayan bir heyecan yaşattı. Daha sonrasında tüm karakterlerin aktifliği ve senaristlerimizin cesareti seyircinin dikkatini çekti. Yeniliğe açık ve dinamik işler, bu sene seyirciden çok olumlu geri dönüş alıyor."

Altı Üstü İstanbul'un Sezen'i Ezgi Çelik'ten itiraflar: İzleyici neden bu diziye bağlandı? 4

Dizide mahalle kültürünün yanı sıra gençlerin ve yetişkinlerin de hikâyeleri anlatılıyor. Her karakterin farklı bir dünyası var. Sizce izleyici bu dizide neler buldu?

"Karakterlerin gerçek olması ve sıradan, herkese yakın hayatları varmış gibi görünürken her birinin derinlikli hikâyelerinin bulunması bence seyirciyi etkiledi. Senaristlerimiz gerçekten cesur. Ben bile hâlâ senaryoları okurken "Vay be, nasıl atladık buralara, nasıl geçtik bu hikâyeye?" diye diye okuyorum. Bu da seyircinin bize bağlanmasını sağladı bence."

Altı Üstü İstanbul'un Sezen'i Ezgi Çelik'ten itiraflar: İzleyici neden bu diziye bağlandı? 5

"KIZI İÇİN YAPAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOK"

Sezen, Naz'ın üvey annesi. Onu kendi kızı gibi sevmiş ve büyütmüş ama şimdi gerçek annesi ortaya çıktı. Naz'ı gerçeklerle büyütselerdi yine bunlar yaşanır mıydı?

"Sezen kızına çok düşkün, onu gerçekten çok seviyor. Sadece hem yaşadıklarından hem de yaşadığı kırgınlıklardan dolayı, karakteri gereği sevgisini o kadar gösterebilmiş. Ama kızı ve ailesi için yapamayacağı hiçbir şey yok Sezen'in, onu söyleyebilirim."

Altı Üstü İstanbul'un Sezen'i Ezgi Çelik'ten itiraflar: İzleyici neden bu diziye bağlandı? 6

Anne olmadan anne karakterini canlandırmak nasıl bir duygu?

"Aslında bu, her rol için geçerli bir duygu. Sonuçta her karakterin koşullarını ve şartlarını gerçek hayatta yaşamış olmuyoruz. Ben rolü, Sezen'in anneliğindeki düşkünlüğü, kaybetme korkusu, kırılganlığı ve savaşçı bir kadın oluşu üzerinden kurmaya çalıştım."

Yıllarca kendisini sevmeyen bir eşle hayatını geçirmiş. Kurduğu hayat elinden kayıp giderse sizce Sezen nasıl bir yol izler?

"Onca kırgınlığa, aldatılmaya ve sevgisiz bir kocaya rağmen o aileyi ayakta tutmuş bir kadın Sezen. Yıllarca Naz ve ailesi için bunlara katlandıktan sonra şimdi de vazgeçmek istemiyor. Haklı da. Kurduğu düzenin elinden kayıp gitmemesi için hırçınlaştı Sezen. Zaten daha da hırslanacak gibi duruyor."

Altı Üstü İstanbul'un Sezen'i Ezgi Çelik'ten itiraflar: İzleyici neden bu diziye bağlandı? 7

Peki, gerçeklerle yüzleşmekten korkuyor mu?

"Bence evet. Çünkü aslında zamanında yüzleşmiş, kırılmış, dökülmüş ve ardından yeni bir hayat kurmuş. Şimdi tekrar başka ve yeni gerçekleri kaldıramıyor. Kadınlık gururu çok kırılmış; şimdi bir de üstüne kızını ve ailesini kaybetme riski yaşıyor. Bu korku insana birçok şeyi yaptırabilir. Ben bir kadın olarak Sezen'i çok iyi anlıyorum."

Siz Sezen'in yerinde olsaydınız ne yapardınız?

"Ben sanırım birçok şeyi baştan kabul etmezdim. Ama yaşamadan da bilinmez. Ortada büyük bir aşk ve çocuk meselesi varmış. Böyle konularda büyük konuşmamak lazım. Ama yıllar geçmiş ve aynı Sezen gibi bir anda her şey karşıma çıksa, özellikle kızım için savaşırdım kesin. Beni sevmeyen bir koca için değil, hiç sanmıyorum; ama kızım için, evet."

Altı Üstü İstanbul'un Sezen'i Ezgi Çelik'ten itiraflar: İzleyici neden bu diziye bağlandı? 8

"İNTİKAM İNSANI YAVAŞ YAVAŞ YOK EDEN BİR DUYGU"

Dizinin kamera arkası nasıl geçiyor?

"Birbirine güvenen, seven ve iyi anlaşan bir ekibiz. Hem oyuncular hem de tüm set ekibiyle çok iyi anlaşıyoruz. Çok şanslıyız."

İntikam sizce nasıl bir duygu?

"İnsanı inanılmaz yıpratan, yavaş yavaş ve derinden yok eden bir duygu bence. Gerçek hayatta intikam almaya çalışmam. Etrafımda da bu duyguyu aktif olarak yaşayan insanlar olsun istemem sanırım. Beni tedirgin eder."

Hırslı biri misiniz?

"Mesleğimde evet. Hırsla tutkuyu bir arada yaşıyorum diyelim. Ama kendi kendimi yerim ben hırsımla, başkalarına bir zararım olmaz. Kendi hırslarımı da zaman geçtikçe yönetmeyi öğreniyorum diyelim."

Altı Üstü İstanbul'un Sezen'i Ezgi Çelik'ten itiraflar: İzleyici neden bu diziye bağlandı? 9

"NEREYE GİDERSEN GİT ÖZ AYNI ÖZ"

Dizideki "Burası Ziyankar, buradan çıkış yok" sözü sizin için ne ifade ediyor?

"Ne yaparsan yap, nereye gidersen git, kime âşık olursan ol; öz aynı öz. Yaşadığın yer, ailen, arkadaşların seninle. Kabul eden de var, etmeyen de... Ama gerçek bu."

"OYUNCULUK BENİM İÇİN BİR TUTKU"

Oyunculuk mesleğine çok küçük yaşta başlamışsınız. Bu yolculuk sizin için nasıl geçti?

"Benim için çok doğal ve kendiliğinden gelişen bir yolculuktu. Çok küçük yaşta başladım ve zaman içerisinde bunun benim için sadece bir meslek değil, gerçekten bir tutku olduğunu anladım. Başka bir şey yapmak istemedim hiç. Hâlâ da mesleğime karşı aynı tutkuyu hissediyorum."

Altı Üstü İstanbul'un Sezen'i Ezgi Çelik'ten itiraflar: İzleyici neden bu diziye bağlandı? 10

Yedi yaşında oyunculuğa başlamanızda kim etkili oldu? Yeteneğinizi kim keşfetti?

Ailem yönlendirdi. Tiyatrodan zevk alacağımı düşünmüşler ve yanılmadılar. Hâlâ her zaman "İyi ki" diyorum. Başka bir şey yapmak istemedim hiç ve hâlâ mesleğime çok tutkuluyum. Bu benim için en önemlisi. Çünkü bence oyunculuk zorla yapılacak ya da sürdürülebilecek bir iş değil.

"KANLICA'DA BOĞAZ VE MAHALLE KÜLTÜRÜYLE BÜYÜDÜM"

Siz nasıl bir mahallede büyüdünüz? O yıllarda dizideki gibi arkadaşlıklarınız var mıydı?

"Ben Kanlıca'da büyüdüm. Tam bir Boğaz ve mahalle kültürüyle yetiştik. "Boğazlı olmak" diye bir şey vardır bizim aramızda. Su seversin, deniz seversin, doğadasındır ve sokakta büyürsün. Hâlâ tüm ailem orada yaşıyor. Tüm mahalle birbirini tanır, her gün selamlaşılır, herkes birbirinden haberdardır. Tüm bunlar İstanbul'da Boğaz boyunca devam ediyor."

Eski günleri özlüyor musunuz?

"Çok eskiye dönüp bakan biri değilim açıkçası. Anda kalıp yaşamak daha kıymetli geliyor bana. Ama geleneksel sayılıyorsa mesela, aileme ve ailemle vakit geçirmeye çok düşkünüm. Oradaki adetleri uygularım, kurallara uyarım. Ve bunu yapmayı seviyorum. İnsana güvende hissettiriyor bence."

Esmanur Arslan
Editör
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