Altı Üstü İstanbul'un Sezen'i Ezgi Çelik'ten itiraflar: İzleyici neden bu diziye bağlandı?
ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Sezen karakterine hayat veren Ezgi Çelik, dizinin başarısından oyunculuk kariyerine kadar merak edilenleri anlattı. Sezen'in ailesini kaybetmemek için verdiği mücadeleye değinen oyuncu, karakterin giderek daha da hırslanacağını söyledi.
ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerden büyük ilgi gören Altı Üstü İstanbul dizisi, sürükleyici hikâyesi ve dikkat çeken karakterleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç ve usta oyuncuları bir araya getiren dizide Sezen'in, Naz'ın gerçek annesinin ortaya çıkmasının ardından yaşadığı zorlu süreç izleyicinin dikkatini çekiyor.
Yıllarca ailesini bir arada tutmak için mücadele eden Sezen, şimdi kurduğu düzeni kaybetmemek için çabalıyor. GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a özel açıklamalarda bulunan Ezgi Çelik, dizinin gördüğü ilgiden Sezen'in yaşadığı duygusal çatışmalara, oyunculuk tutkusundan çocukluk yıllarına kadar pek çok konuda samimi değerlendirmelerde bulundu.
İşte röportajdan öne çıkanlar...
"YENİLİĞE AÇIK VE DİNAMİK İŞLER SEYİRCİDEN OLUMLU GERİ DÖNÜŞ ALIYOR"
'Altı Üstü İstanbul', yaz sezonunun en farklı işlerinden biri oldu. Reytinglerdeki başarısı da ilgi çekici bir yapım olduğunu gösteriyor. Sizce izleyici artık böyle farklı işleri mi arıyor?
"Kesinlikle. Temposu yüksek, her karaktere ve hikâyeye yer ayrılan bir iş. Gençlerin hikâyesi olarak başlaması, uzun zamandır ekranda olmayan bir heyecan yaşattı. Daha sonrasında tüm karakterlerin aktifliği ve senaristlerimizin cesareti seyircinin dikkatini çekti. Yeniliğe açık ve dinamik işler, bu sene seyirciden çok olumlu geri dönüş alıyor."
Dizide mahalle kültürünün yanı sıra gençlerin ve yetişkinlerin de hikâyeleri anlatılıyor. Her karakterin farklı bir dünyası var. Sizce izleyici bu dizide neler buldu?
"Karakterlerin gerçek olması ve sıradan, herkese yakın hayatları varmış gibi görünürken her birinin derinlikli hikâyelerinin bulunması bence seyirciyi etkiledi. Senaristlerimiz gerçekten cesur. Ben bile hâlâ senaryoları okurken "Vay be, nasıl atladık buralara, nasıl geçtik bu hikâyeye?" diye diye okuyorum. Bu da seyircinin bize bağlanmasını sağladı bence."
"KIZI İÇİN YAPAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOK"
Sezen, Naz'ın üvey annesi. Onu kendi kızı gibi sevmiş ve büyütmüş ama şimdi gerçek annesi ortaya çıktı. Naz'ı gerçeklerle büyütselerdi yine bunlar yaşanır mıydı?
"Sezen kızına çok düşkün, onu gerçekten çok seviyor. Sadece hem yaşadıklarından hem de yaşadığı kırgınlıklardan dolayı, karakteri gereği sevgisini o kadar gösterebilmiş. Ama kızı ve ailesi için yapamayacağı hiçbir şey yok Sezen'in, onu söyleyebilirim."