"Onca kırgınlığa, aldatılmaya ve sevgisiz bir kocaya rağmen o aileyi ayakta tutmuş bir kadın Sezen. Yıllarca Naz ve ailesi için bunlara katlandıktan sonra şimdi de vazgeçmek istemiyor. Haklı da. Kurduğu düzenin elinden kayıp gitmemesi için hırçınlaştı Sezen. Zaten daha da hırslanacak gibi duruyor."

Yıllarca kendisini sevmeyen bir eşle hayatını geçirmiş. Kurduğu hayat elinden kayıp giderse sizce Sezen nasıl bir yol izler?

"Aslında bu, her rol için geçerli bir duygu. Sonuçta her karakterin koşullarını ve şartlarını gerçek hayatta yaşamış olmuyoruz. Ben rolü, Sezen'in anneliğindeki düşkünlüğü, kaybetme korkusu, kırılganlığı ve savaşçı bir kadın oluşu üzerinden kurmaya çalıştım."

"Ben sanırım birçok şeyi baştan kabul etmezdim. Ama yaşamadan da bilinmez. Ortada büyük bir aşk ve çocuk meselesi varmış. Böyle konularda büyük konuşmamak lazım. Ama yıllar geçmiş ve aynı Sezen gibi bir anda her şey karşıma çıksa, özellikle kızım için savaşırdım kesin. Beni sevmeyen bir koca için değil, hiç sanmıyorum; ama kızım için, evet."

"Bence evet. Çünkü aslında zamanında yüzleşmiş, kırılmış, dökülmüş ve ardından yeni bir hayat kurmuş. Şimdi tekrar başka ve yeni gerçekleri kaldıramıyor. Kadınlık gururu çok kırılmış; şimdi bir de üstüne kızını ve ailesini kaybetme riski yaşıyor. Bu korku insana birçok şeyi yaptırabilir. Ben bir kadın olarak Sezen'i çok iyi anlıyorum."

"Mesleğimde evet. Hırsla tutkuyu bir arada yaşıyorum diyelim. Ama kendi kendimi yerim ben hırsımla, başkalarına bir zararım olmaz. Kendi hırslarımı da zaman geçtikçe yönetmeyi öğreniyorum diyelim."

"İnsanı inanılmaz yıpratan, yavaş yavaş ve derinden yok eden bir duygu bence. Gerçek hayatta intikam almaya çalışmam. Etrafımda da bu duyguyu aktif olarak yaşayan insanlar olsun istemem sanırım. Beni tedirgin eder."

"Birbirine güvenen, seven ve iyi anlaşan bir ekibiz. Hem oyuncular hem de tüm set ekibiyle çok iyi anlaşıyoruz. Çok şanslıyız."

"NEREYE GİDERSEN GİT ÖZ AYNI ÖZ"

Dizideki "Burası Ziyankar, buradan çıkış yok" sözü sizin için ne ifade ediyor?

"Ne yaparsan yap, nereye gidersen git, kime âşık olursan ol; öz aynı öz. Yaşadığın yer, ailen, arkadaşların seninle. Kabul eden de var, etmeyen de... Ama gerçek bu."

"OYUNCULUK BENİM İÇİN BİR TUTKU"

Oyunculuk mesleğine çok küçük yaşta başlamışsınız. Bu yolculuk sizin için nasıl geçti?