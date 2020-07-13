İşte finale kalan isimler! Survivor finale kim, hangi yarışmacılar kaldı? Survivor finalistler kimler?

Survivor finale kim, hangi yarışmacılar kaldı? TV8 ekranlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Survivor 2020'de heyecan fırtınası devam ediyor. Cemal Can, Yasin ve Barış üçlüsünden biri bu akşam Survivor hayallerine veda edecek. Acun Ilıca'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor finali Galataport'ta yayınlanıyor. Finale kimlerin kaldığı sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Peki, Survivor finale kim, hangi yarışmacılar kaldı? Survivor finalistler kimler? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 23:36 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 00:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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