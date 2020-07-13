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Haberler Galeri İşte finale kalan isimler! Survivor finale kim, hangi yarışmacılar kaldı? Survivor finalistler kimler?

İşte finale kalan isimler! Survivor finale kim, hangi yarışmacılar kaldı? Survivor finalistler kimler?

Survivor finale kim, hangi yarışmacılar kaldı? TV8 ekranlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Survivor 2020'de heyecan fırtınası devam ediyor. Cemal Can, Yasin ve Barış üçlüsünden biri bu akşam Survivor hayallerine veda edecek. Acun Ilıca'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor finali Galataport'ta yayınlanıyor. Finale kimlerin kaldığı sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Peki, Survivor finale kim, hangi yarışmacılar kaldı? Survivor finalistler kimler? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 23:36 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 00:28
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İşte finale kalan isimler! Survivor finale kim, hangi yarışmacılar kaldı? Survivor finalistler kimler?

Survivor finale kim, hangi yarışmacılar kaldı? Survivor finalistler kimler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'nin finali Galataport'ta yapılıyor. Cemal Can, Yasin ve Barış Murat Yağcı finale kalmak için mücadele veriyor. 13 Temmuz sms sıralaması kısa süre belli olacak ve finalistler açıklanacak. Peki, Survivor finale kim, hangi yarışmacılar kaldı? Survivor finalistler kimler? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte finale kalan isimler! Survivor finale kim, hangi yarışmacılar kaldı? Survivor finalistler kimler?

SURVİVOR FİNALİSTLER KİMLER?

Survivor'da finale yükselen 2 kişi Cemal Can ve Barış oldu.

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İşte finale kalan isimler! Survivor finale kim, hangi yarışmacılar kaldı? Survivor finalistler kimler?

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

2020 Survivor finali yarın (14 Temmuz Salı) akşamı Galataport'tan düzenlenecek canlı yayınla ekranlara gelecek ve şampiyon isim belli olacak.

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İşte finale kalan isimler! Survivor finale kim, hangi yarışmacılar kaldı? Survivor finalistler kimler?

SURVİVOR BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Survivor'da büyük ödül henüz açıklanmadı. Acun Ilıcalı'nın bu akşamki programda konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Bir önceki sene Survivor'da ödül 500.000 ₺ idi. Bu yılkı Survivor yarışmasında ödülün en az 500.000 ₺ olması bekleniyor.

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İşte finale kalan isimler! Survivor finale kim, hangi yarışmacılar kaldı? Survivor finalistler kimler?

SURVİVOR YARI FİNALDE KİMLER YARIŞACAK?

Cemal Can Canseven
Yasin Obuz
Barış Murat Yağcı