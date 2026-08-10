İşte Cansever'in vasiyeti! Son isteği yürekleri sızlattı... Cenaze programında dikkat çeken detay

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Cansever, bir süredir mücadele ettiği lösemiye yenik düşerek Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayata veda etti. "Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin" ve "Kime Bu İnat" gibi unutulmaz eserleriyle hafızalara kazınan usta sanatçının vefatı, tüm sevenlerini ve sanat camiasını derin bir yasa boğarken, ölmeden önceki son arzusu ise herkesi derinden etkiledi.

Bir süredir amansız hastalıkla mücadele eden ve yakın zamanda ilik nakli olan 59 yaşındaki usta sanatçı, tedavi gördüğü Almanya'daki hastanede yaşam savaşını kaybetti. 90'lı yıllardan bu yana eşsiz sesi ve duygusal şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Cansever'in ani vefatı, müzik dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Uzun süredir Almanya'da tedavi altında olan Cansever, geçtiğimiz hafta sonu gelişen enfeksiyon sebebiyle gözlem altına alınmak üzere tekrar hastaneye yatırılmıştı.

Sağlık durumu son iki gündür kritik aşamaya ulaşan usta sanatçı, Almanya'nın Essen şehrindeki hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sabah Gazetesi'nden Gökhan Gökduman'ın haberine göre, Cansever'in cenazesi, vasiyeti üzerine doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde toprağa verilecek. Sanatçının vefatını öğrenen birçok isim, taziye mesajları yayınladı.

Sanatçı Cansever'in cenazesinin, 12 Ağustos Çarşamba günü Veles şehrinde bulunan Fazıl Ahmet Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

DOĞUM GÜNÜNÜ YAKLAŞIK BİR AY ÖNCE KUTLAMIŞTI Acı haberin ardından, usta sanatçının vefatından kısa bir süre önce çekilen son görüntüleri de yeniden gündeme gelmişti. Cansever'in vefatından yaklaşık bir ay önce dostlarının organize ettiği sürpriz doğum günü kutlamasında pastasını keserken son derece neşeli olduğu görüldü.