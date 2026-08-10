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İşte Cansever'in vasiyeti! Son isteği yürekleri sızlattı... Cenaze programında dikkat çeken detay

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Arabesk müziğin efsane isimlerinden Cansever, bir süredir mücadele ettiği lösemiye yenik düşerek Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayata veda etti. "Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin" ve "Kime Bu İnat" gibi unutulmaz eserleriyle hafızalara kazınan usta sanatçının vefatı, tüm sevenlerini ve sanat camiasını derin bir yasa boğarken, ölmeden önceki son arzusu ise herkesi derinden etkiledi.

İşte Cansever'in vasiyeti! Son isteği yürekleri sızlattı... Cenaze programında dikkat çeken detay 1

Bir süredir amansız hastalıkla mücadele eden ve yakın zamanda ilik nakli olan 59 yaşındaki usta sanatçı, tedavi gördüğü Almanya'daki hastanede yaşam savaşını kaybetti. 90'lı yıllardan bu yana eşsiz sesi ve duygusal şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Cansever'in ani vefatı, müzik dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Uzun süredir Almanya'da tedavi altında olan Cansever, geçtiğimiz hafta sonu gelişen enfeksiyon sebebiyle gözlem altına alınmak üzere tekrar hastaneye yatırılmıştı.

İşte Cansever'in vasiyeti! Son isteği yürekleri sızlattı... Cenaze programında dikkat çeken detay 2

Sağlık durumu son iki gündür kritik aşamaya ulaşan usta sanatçı, Almanya'nın Essen şehrindeki hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sabah Gazetesi'nden Gökhan Gökduman'ın haberine göre, Cansever'in cenazesi, vasiyeti üzerine doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde toprağa verilecek. Sanatçının vefatını öğrenen birçok isim, taziye mesajları yayınladı.

İşte Cansever'in vasiyeti! Son isteği yürekleri sızlattı... Cenaze programında dikkat çeken detay 3

Sanatçı Cansever'in cenazesinin, 12 Ağustos Çarşamba günü Veles şehrinde bulunan Fazıl Ahmet Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

İşte Cansever'in vasiyeti! Son isteği yürekleri sızlattı... Cenaze programında dikkat çeken detay 4

DOĞUM GÜNÜNÜ YAKLAŞIK BİR AY ÖNCE KUTLAMIŞTI

Acı haberin ardından, usta sanatçının vefatından kısa bir süre önce çekilen son görüntüleri de yeniden gündeme gelmişti. Cansever'in vefatından yaklaşık bir ay önce dostlarının organize ettiği sürpriz doğum günü kutlamasında pastasını keserken son derece neşeli olduğu görüldü.

İşte Cansever'in vasiyeti! Son isteği yürekleri sızlattı... Cenaze programında dikkat çeken detay 5

Yakın dostlarının alkışları eşliğinde doğum günü pastasındaki mumları üfleyen usta sanatçı, o anlardaki mutluluğunu sevenleriyle paylaşarak moral depolamıştı. Pastasını kesip neşeyle tebrikleri kabul eden Cansever'in bu anları, acı vefatın ardından yürekleri sızlattı.

İşte Cansever'in vasiyeti! Son isteği yürekleri sızlattı... Cenaze programında dikkat çeken detay 6

Cansever, 8 Temmuz 1967'de Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde 7 çocuklu bir ailede en küçük çocuk olarak doğdu. Gerçek adı Dzansever Dalipova'ydı. Babası Selanik göçmeni, annesi Bulgaristan göçmeni olup Roman asıllıydı.

İşte Cansever'in vasiyeti! Son isteği yürekleri sızlattı... Cenaze programında dikkat çeken detay 7

Çocukluk dönemlerinden beri müzik dünyasında yer alan Cansever, ilk albümü olan Kemano Başal E Romenge'yi 1992 senesinde Kuzey Makedonya'da çıkararak müzik dünyasına profesyonel bir giriş yaptı. 1994 senesinde romatizmal bir hastalık türü olan ankilozan spondiliteye yakalandı. Uzun yıllar boyunca bu hastalığın zorluklarını yaşadı.

Sanat camiasının acı kaybı! Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti
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Sanat camiasının acı kaybı! Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti
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