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İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşegül Melisa Doğan hırsızlıktan yargılanıyor
İşte Benim Stilim adlı moda programıyla tanınan ve fenomen haline gelen Ayşegül Melisa Doğan hakkında hırsızlıktan dava açıldı. İddiaya göre, alkollü araç kullanırken yakalanan Doğan, arkadaşı Özge Özel'den çaldığı ehliyete ceza yazdırdı. Bunun üzerine Doğan hakkında hırsızlık suçundan dava açıldı.
Giriş Tarihi: 07.04.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 10:53
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