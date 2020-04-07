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Haberler Galeri İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşegül Melisa Doğan hırsızlıktan yargılanıyor

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşegül Melisa Doğan hırsızlıktan yargılanıyor

İşte Benim Stilim adlı moda programıyla tanınan ve fenomen haline gelen Ayşegül Melisa Doğan hakkında hırsızlıktan dava açıldı. İddiaya göre, alkollü araç kullanırken yakalanan Doğan, arkadaşı Özge Özel'den çaldığı ehliyete ceza yazdırdı. Bunun üzerine Doğan hakkında hırsızlık suçundan dava açıldı.

Giriş Tarihi: 07.04.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 10:53
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İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşegül Melisa Doğan hırsızlıktan yargılanıyor

Yarışmacı olduğu İşte Benim Stilim adlı moda programı ile fenomen haline gelen Ayşegül Melisa Doğan, 22 Aralık günü güzellik koçu olan arkadaşı Özge Özel ile bir araya geldi.

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İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşegül Melisa Doğan hırsızlıktan yargılanıyor

Beşiktaş'ta buluşan ikiliden Doğan, iddiaya göre Özel'in ehliyetini çantasından alarak eline geçirdi. Bir müddet sonra Doğan, Beşiktaş'ta aracı ile birlikte trafik polisleri tarafından durduruldu. 1.81 promil alkollü çıkan ünlü fenomen; ehliyet ve ruhsatını polis memurlarına ibraz ederken, daha önceden temin etiği Özel'in ehliyetini polislere verdi.

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İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşegül Melisa Doğan hırsızlıktan yargılanıyor

Söz konusu olay sonrası kendisine para cezası gelen Özel, ehliyetinin çalındığını fark edip suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Özel'e ait olduğu belirlenen ehliyeti Doğan'ın kullandığı ortaya çıktı. Doğan, aracın şirket aracı olduğunu, ehliyeti çalmadığını, yanlışlıkla ruhsatın arasına girdiğini iddia etti.

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İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşegül Melisa Doğan hırsızlıktan yargılanıyor

FENOMENİN 7 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma tarafından Ayşegül Melisa Doğan hakkında 'Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık' suçu kapsamında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Hazırlanan iddianamede Doğan'ın polislerin kendisine hitap etmesine itiraz etmeyerek suçu işlediği belirtildi. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşegül Melisa Doğan hırsızlıktan yargılanıyor

Ayşegül Melisa Doğan daha önce de geçirdiği estetik operasyonlar sonrası uğradığı değişimle gündeme gelmişti...