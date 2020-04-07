Hadise’nin sırrı ortaya çıktı! Kıyafetleri için servet harcıyordu…

Hadise son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla olduğu kadar dünyaca ünlü markalardan giydiği kıyafetlerle de adından söz ettiriyordu. Ünlü popçunun sırrı ortaya çıktı. Hadise'nin stilisti İnan Kırdemir, şarkıcının birçok dünyaca ünlü markalardan tescilli olduğunu ve lüks markalar tarafından giydirildiğini açıkladı.