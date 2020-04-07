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Hadise’nin sırrı ortaya çıktı! Kıyafetleri için servet harcıyordu…

Hadise son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla olduğu kadar dünyaca ünlü markalardan giydiği kıyafetlerle de adından söz ettiriyordu. Ünlü popçunun sırrı ortaya çıktı. Hadise'nin stilisti İnan Kırdemir, şarkıcının birçok dünyaca ünlü markalardan tescilli olduğunu ve lüks markalar tarafından giydirildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 07.04.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 12:19
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Hadise’nin sırrı ortaya çıktı! Kıyafetleri için servet harcıyordu…

Televizyon programından davetlere, konserlerinden günlük hayatına kadar sürekli dünyaca ünlü markaları tercih eden Hadise'nin şıklık formülü çözüldü.

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Hadise’nin sırrı ortaya çıktı! Kıyafetleri için servet harcıyordu…

Güzel popçunun stilisti İnan Kırdemir, "Dolce Gabbana'dan Fendi'ye kadar birçok yüksek moda markasının celebrity ve VIP departmanından onaylı Hadise. Asıl başarımız işte bu! Yani markalar onu giydiriyor" dedi.

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Hadise’nin sırrı ortaya çıktı! Kıyafetleri için servet harcıyordu…

'Leyla Yakar Bizi' adlı şarkısıyla müzik sektörüne de atılan Hadise'nin stil danışmanı İnan Kırdemir, müzik ve eğlence blogu Pop Bizde'ye konuştu.

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Hadise’nin sırrı ortaya çıktı! Kıyafetleri için servet harcıyordu…

YILDIZLARIN İZİNDEN

Lüks markaların ilk kez Türk bir sanatçıyla böylesine önemli bir iş birliği yaptığını söyleyen İnan Kırdemir, nedenini şöyle anlattı:

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Hadise’nin sırrı ortaya çıktı! Kıyafetleri için servet harcıyordu…

"Hadise'nin sanatının yanı sıra kadın-erkek eşitliğini savunması ve global kişiliği de bu iş birliğinde etken." Hadise, bu önemli işbirliğiyle de özellikle sahne şovlarında sürekli esinlendiği Jennifer Lopez ile Beyonce'nin izinden gitmiş oldu.