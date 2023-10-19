Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi’den yeni haber! Gamze Erçel sağlık durumunu açıkladı

HANDE ERÇEL'DEN AÇIKLAMA

Son olarak Hande Erçel'den yeğeninin sağlık durumu hakkında açıklama gelmişti. Ablası Gamze Erçel ile Etiler Da Mario'da yemek yiyen oyuncu, yaklaşık iki saat mekanda kalırken, yemek sonrası kapıda görüntülenmişti.