19 Ekim 2023, Perşembe
Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi’den yeni haber! Gamze Erçel sağlık durumunu açıkladı
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 2019 yılında Caner Yıldırım ile dünyaevine girmiş, ikilinin Aylin Mavi adından bir kızları olmuştu. Sık sık kızlarıyla paylaşımda bulunan çift, Mavi'ye konulan kanser teşhisiyle sarsılmıştı. Nişantaşı'nda görüntülenen Erçel, kızının son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.10.2023 12:54
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