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Haberler Galeri Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi’den yeni haber! Gamze Erçel sağlık durumunu açıkladı

Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi’den yeni haber! Gamze Erçel sağlık durumunu açıkladı

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 2019 yılında Caner Yıldırım ile dünyaevine girmiş, ikilinin Aylin Mavi adından bir kızları olmuştu. Sık sık kızlarıyla paylaşımda bulunan çift, Mavi'ye konulan kanser teşhisiyle sarsılmıştı. Nişantaşı'nda görüntülenen Erçel, kızının son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.10.2023 12:54
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Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi’den yeni haber! Gamze Erçel sağlık durumunu açıkladı

Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, 2019'da Caner Yıldırım ile dünyaevine girmiş, aynı yıl aralık ayında anne olma mutluluğu yaşamıştı. Sosyal medyada paylaştığı iş birlikleri ile adından söz ettiren Gamze Erçel'in kızı Mavi'ye geçtiğimiz aylarda kanser teşhisi konulmuştu.

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Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi’den yeni haber! Gamze Erçel sağlık durumunu açıkladı

HANDE ERÇEL'DEN AÇIKLAMA

Son olarak Hande Erçel'den yeğeninin sağlık durumu hakkında açıklama gelmişti. Ablası Gamze Erçel ile Etiler Da Mario'da yemek yiyen oyuncu, yaklaşık iki saat mekanda kalırken, yemek sonrası kapıda görüntülenmişti.

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Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi’den yeni haber! Gamze Erçel sağlık durumunu açıkladı

"MAVİ İYİ, DAHA DA İYİYE GİDİYOR"

Aylin Mavi'nin sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Gamze Erçel, basın mensuplarının soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti. Hande Erçel ise "İyi, daha da iyiyi gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi’den yeni haber! Gamze Erçel sağlık durumunu açıkladı

EŞİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Gamze Erçel ve eşi önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere yansıdı. Ele ele alışverişe çıkan çift, mağazaları dolaşarak yeni sezon ürünlerini incelediler.

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Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi’den yeni haber! Gamze Erçel sağlık durumunu açıkladı

"O İYİ OLUNCA BİZLER DE İYİ OLUYORUZ"

Kızı Mavi'nin sağlık durumunu soran gazetecilerle konuşan Erçel, "Şükürler olsun ki Mavi'nin durumu gayet iyi. O iyi olunca bizler de iyi oluyoruz" dedi.