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İsmail Balaban yeni sevgilisi İlayda Şeker’e rest çekti! Her şeyi tek tek sildi

Survivor 2021 yarışmasının aşk yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen İsmail Balaban ve İlayda Şeker, yayınladıkları video ile iddiaları doğrulamıştı. Araç içinde el ele oldukları videolarını yayınlamasının ardından İlayda Şeker'in, sosyal medyada bazı fotoğraflarını kaldırma nedeninin, Balaban'ın isteği olduğu öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 02.11.2021 13:11 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 13:11
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İsmail Balaban yeni sevgilisi İlayda Şeker’e rest çekti! Her şeyi tek tek sildi

Survivor 2021 yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden İsmail Balaban ile aşklarını ilan eden İlayda Şeker, sosyal medya hesabında değişikliğe gitti.

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İsmail Balaban yeni sevgilisi İlayda Şeker’e rest çekti! Her şeyi tek tek sildi

İlişkisine kadar Instagram'da iddialı paylaşımlarda bulunan Şeker'in, Balaban'ın isteği üzerine bazı fotoğraflarını sildiği iddia edildi. Balaban'ın, sevgilisinin profilinde yer alan görüntüleri fazla cesur bulduğu öne sürüldü.

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İsmail Balaban yeni sevgilisi İlayda Şeker’e rest çekti! Her şeyi tek tek sildi

YAYINLANAN VİDEO İLE AŞKLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Aşk iddiaları hakkında sessizliğini koruyan İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in, el ele olduğu bir video ortaya çıkması üzerine aşkları bütün kamuoyunda öğrenilmişti.

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İsmail Balaban yeni sevgilisi İlayda Şeker’e rest çekti! Her şeyi tek tek sildi

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, yarışmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Yarışmacı, ilerleyen bölümlerde özel hayatıyla gündeme gelmiş; yarışma esnasında annesi ile telefon görüşmesi yapan Balaban adeta şoke olmuştu.

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İsmail Balaban yeni sevgilisi İlayda Şeker’e rest çekti! Her şeyi tek tek sildi

NİŞANLISI İLE AYRILDI

Balaban'ın annesinin "Oğlum nişanlın senin bildiğin gibi bir kız değil!" demesi uzun süre konuşulmuştu. Yarışmacı, başlarda nişanlısı Gamze Atakan ile arasını düzeltse de ilerleyen haftalarda yollarını ayırmıştı.