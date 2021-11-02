02 Kasım 2021, Salı
İsmail Balaban yeni sevgilisi İlayda Şeker’e rest çekti! Her şeyi tek tek sildi
Survivor 2021 yarışmasının aşk yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen İsmail Balaban ve İlayda Şeker, yayınladıkları video ile iddiaları doğrulamıştı. Araç içinde el ele oldukları videolarını yayınlamasının ardından İlayda Şeker'in, sosyal medyada bazı fotoğraflarını kaldırma nedeninin, Balaban'ın isteği olduğu öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 02.11.2021 13:11 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 13:11
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9