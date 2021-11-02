İsmail Balaban yeni sevgilisi İlayda Şeker’e rest çekti! Her şeyi tek tek sildi

NİŞANLISI İLE AYRILDI

Balaban'ın annesinin "Oğlum nişanlın senin bildiğin gibi bir kız değil!" demesi uzun süre konuşulmuştu. Yarışmacı, başlarda nişanlısı Gamze Atakan ile arasını düzeltse de ilerleyen haftalarda yollarını ayırmıştı.

