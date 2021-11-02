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Selena'nın Selin'i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Bir neslin en sevdiği dizilerden olan Selena'nın çocuk oyuncuları da hafızalara kazındı. Atv ekranlarında yayınlandığı dönemde izleyicileri ekran başına kilitleyen dizide Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci, sevenlerini şaşkına çevirdi. Genç oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasının dikkatini çekti. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Cansu Demirci'nin yıllar sonraki beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 02.11.2021 13:49 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 13:49
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Selena’nın Selin’i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Selena dizisinin genç yıldızı Cansu Demirci, sosyal medyadaki fotoğrafları dikkatleri üzerine çekti. Bir dönem ATV'nin rekortmen dizisi Selena'da başarılı bir oyunculuk sergileyen Cansu Demirci, Selin rolüyle hafızalara kazınmıştı.

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Selena’nın Selin’i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği merak edilen Selena'nın Selin'i Cansu Demirci, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri…

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Selena’nın Selin’i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Babam ve Oğlum - Ege Tanman

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Selena’nın Selin’i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Babam ve Oğlum - Ege Tanman

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Selena’nın Selin’i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Babam ve Oğlum - Ege Tanman