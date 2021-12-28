28 Aralık 2021, Salı
Işın Karaca 'Utançtan içim çekiliyor' dedi! Aleyna Tilki'nin annesinden cevap geldi
Geçtiğimiz günlerde kendisinden yaşça büyük Haldun Demihisar ile görüntülenen Aleyna Tilki, magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk iddialarına cevap veren Demirhisar, "Her yan yana geleni sevgili yapmayın. Aleyna oğlumun arkadaşı" ifadelerini kullandı. Genç şarkıcının aşk haberlerine verdiği cevap ise olay oldu. Işın Karaca'dan Aleyna Tilki'nin açıklamalarına şaşırtan bir tepki geldi. Şarkıcının şaşırtan çıkışına Tilki'nin annesi Havva Öztel'den geldi.
Giriş Tarihi: 28.12.2021 07:41 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 14:37
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