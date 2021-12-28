Işın Karaca ’Utançtan içim çekiliyor’ dedi! Aleyna Tilki’nin annesinden cevap geldi

"HER YAN YANA GELENİ SEVGİLİ YAPMAYIN"

Demirhisar'dan geçtiğimiz gün konuyla ilgili açıklama geldi. Ünlü iş insanı, "Her yan yana geleni sevgili yapmayın. Yani sanat için gençlerle çocuğumla 5 yıldır arkadaş olan, benim de arkadaşım Aleyna ile birçok sanat projesi, onun kariyeri gibi birçok konu konuşuyoruz."