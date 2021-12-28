28 Aralık 2021, Salı
Astroloji yüzünden boşanıyorlardı! Özer Hurmacı ve eşinden şok haber
Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımlarda top koşturan Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı, 'Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor' diyerek boşanma davası açtı. Birbirleri hakkında şok suçlamalarda bulunan çiftten şaşırtan haber geldi. Mihriban Hurmacı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla barıştıklarını ilan etti.
Giriş Tarihi: 28.12.2021 07:00 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 07:00
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