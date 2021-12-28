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Astroloji yüzünden boşanıyorlardı! Özer Hurmacı ve eşinden şok haber

Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımlarda top koşturan Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı, 'Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor' diyerek boşanma davası açtı. Birbirleri hakkında şok suçlamalarda bulunan çiftten şaşırtan haber geldi. Mihriban Hurmacı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla barıştıklarını ilan etti.

Giriş Tarihi: 28.12.2021 07:00 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 07:00
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Astroloji yüzünden boşanıyorlardı! Özer Hurmacı ve eşinden şok haber

En son Bursaspor'da forma giydikten sonra yeşil-beyazlı takımın sözleşmeyi uzatmaması üzerine kulüp bulamayan futbolcu Özer Hurmacı, 1 Eylül'de İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, 6 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle 'çekişmeli' olarak boşanma davası açtı.

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Astroloji yüzünden boşanıyorlardı! Özer Hurmacı ve eşinden şok haber

İddiaların kurgu ve iftira olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı ise, 30 milyon lira tazminat ile üç çocuğu için toplam 75 bin lira iştirak nafakası talep etmişti. Eşinin kendisini evden atmakla tehdit ettiğini ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı, ayrıca 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

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Astroloji yüzünden boşanıyorlardı! Özer Hurmacı ve eşinden şok haber

Yaşanan tüm bu olayların ardından ünlü çiftten sürpriz bir hamle geldi. Ünlü çift barıştıklarını sosyal medyadan ilan etti.

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Astroloji yüzünden boşanıyorlardı! Özer Hurmacı ve eşinden şok haber

Eşi Özer Hurmacı ile tatile giden Mihriban Hurmacı paylaştığı bu karenin altına, 'Mutluluğumuzda gözü olanın gözü çıksın. Seni seviyorum Özer' mesajını yazdı.

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Astroloji yüzünden boşanıyorlardı! Özer Hurmacı ve eşinden şok haber

Mihriban Hurmacı'nın bu hamlesi barıştılar şeklinde yorumlandı.