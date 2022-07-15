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İrem Derici’nin estetik kabusu! Dolguları davul gibi şişti

Şarkıcılığa adım atmasının ardından birçok estetik ameliyat geçiren ve çok farklı bir görünüme kavuşan İrem Derici büyük şok yaşadı. Geçtiğimiz akşamki Bodrum konserini güçlükle bitiren şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı. Böbreklerinde enfeksiyon olduğu tespit edilen Derici'nin bu nedenle çene ve yanağındaki dolguları davul gibi şişti. Şişen çenesinin fotoğrafını böyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 15.07.2022 09:47
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İrem Derici’nin estetik kabusu! Dolguları davul gibi şişti

Pop müziğinin ünlü ismi İrem Derici, geçtiğimiz akşamki Bodrum konserini güçlükle bitirdi. Sahneden iner inmez hastaneye koşan ünlü popçunun böbreklerinde enfeksiyon tespit edildi.

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İrem Derici’nin estetik kabusu! Dolguları davul gibi şişti

Bir yandan da önce çenesinde ardından yanaklarında "bilardo topu" kadar şişlik oluşan İrem Derici'nin dolgularının başına iş açtığı ortaya çıktı.

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İrem Derici’nin estetik kabusu! Dolguları davul gibi şişti

İREM İLK VAKA DEĞİL

Derici, "Vücut iltihabı atamadığı için dolgular su toplarmış" dedi. İrem Derici'nin başına gelenlerden sonra dolgu ve implant yaptıran birçok kişi de benzer sorun yaşadıklarını dile getirdi.

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İrem Derici’nin estetik kabusu! Dolguları davul gibi şişti

Bu arada İrem Derici yüzünün şiş halini sosyal medyadan paylaşarak açıksözlülüğünü konuşturdu.

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İrem Derici’nin estetik kabusu! Dolguları davul gibi şişti

Derici, şişen çenesinin fotoğrafını böyle paylaştı.