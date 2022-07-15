İrem Derici’nin estetik kabusu! Dolguları davul gibi şişti

Şarkıcılığa adım atmasının ardından birçok estetik ameliyat geçiren ve çok farklı bir görünüme kavuşan İrem Derici büyük şok yaşadı. Geçtiğimiz akşamki Bodrum konserini güçlükle bitiren şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı. Böbreklerinde enfeksiyon olduğu tespit edilen Derici'nin bu nedenle çene ve yanağındaki dolguları davul gibi şişti. Şişen çenesinin fotoğrafını böyle paylaştı.