10 Ocak 2022, Pazartesi
İrem Derici'nin "aldatıldım" sözlerine Cem Belevi’den ilk yanıt
İrem Derici ve Cem Belevi aşk yaşadıkları iddiasıyla magazin gündemine damga vurmuştu. Birlikteliklerini açıklamayan ikilinin daha sonra da ihanet nedeniyle ayrıldıkları iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan Derici, dedikoduları isim vermeden doğrulamıştı. "Çok fena aldatıldım" sözlerine Cem Belevi'den ilk yanıt geldi.
Giriş Tarihi: 10.01.2022 09:23
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