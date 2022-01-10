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İrem Derici'nin "aldatıldım" sözlerine Cem Belevi’den ilk yanıt

İrem Derici ve Cem Belevi aşk yaşadıkları iddiasıyla magazin gündemine damga vurmuştu. Birlikteliklerini açıklamayan ikilinin daha sonra da ihanet nedeniyle ayrıldıkları iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan Derici, dedikoduları isim vermeden doğrulamıştı. "Çok fena aldatıldım" sözlerine Cem Belevi'den ilk yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 10.01.2022 09:23
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İrem Derici’nin aldatıldım sözlerine Cem Belevi’den ilk yanıt

Geçtiğimiz yaz aşk yaşadıkları iddialarıyla gündem olan İrem Derici ve Cem Belevi'nin ihanet nedeniyle yollarını ayırdığı haberleri gündeme gelmişti.

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İrem Derici’nin aldatıldım sözlerine Cem Belevi’den ilk yanıt

Derici'nin İbo Show programında iddiaları doğrulamasının ardından Cem Belevi'den ilk açıklama geldi.

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İrem Derici’nin aldatıldım sözlerine Cem Belevi’den ilk yanıt

İLK KEZ KONUŞTU

Cihangir'de görüntülenen yakışıklı şarkıcı, eski sevgilisi İrem Derici'nin yaptığı "Aldatıldım" açıklamaları sonrası şöyle konuştu:

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İrem Derici’nin aldatıldım sözlerine Cem Belevi’den ilk yanıt

"İREM ÇOK TATLI"

"İrem çok tatlı, ne dese tatlı oluyor, onun tatlılığına bırakıyorum bunu. Ben özelimle ilgili konuşmayı sevmiyorum."

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İrem Derici’nin aldatıldım sözlerine Cem Belevi’den ilk yanıt

NE OLMUŞTU?

Cem Belevi'nin kendisini Bircan Bali ile aldattığı iddiasıyla gündeme gelen İrem Derici son paylaşımıyla yine dikkat çekti.