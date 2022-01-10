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Cansu Dere’den aşk bombası! Sevgilisi bakın kim çıktı

Sadakatsiz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Cansu Dere'nin aşk bombası patladı. Geçen hafta piyasaya çıkan, bir Türk lüks yaşam dergisinin kapağında Dere ile dünya şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson yer almıştı. Los Angeles'tan çekim için bir günlüğüne Türkiye'ye gelen Miles Chamley-Watson ile ünlü oyuncunun aşk yaşadığı ortaya çıktı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında yeni bir aşka yelken açan Miles Chamley-Watson ile Cansu Dere'yi kaleme aldı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 10.01.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 09:05
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Cansu Dere’den aşk bombası! Sevgilisi bakın kim çıktı

3 Ocak'ta yeni yılın ilk aşk bombasını patlatmış ve 12 yıllık eşinden iki ay önce boşanan Didem Antebi'nin yeni bir aşka yelken açtığını yazmıştım. Ocak ayının daha ortasına gelmeden işte size bir aşk bombası daha!

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Cansu Dere’den aşk bombası! Sevgilisi bakın kim çıktı

Ünlü oyuncu Cansu Dere'nin, dünya ve olimpiyat şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson ile aşk yaşadığını öğrendim.

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Cansu Dere’den aşk bombası! Sevgilisi bakın kim çıktı

Evet, yanlış okumadınız; güzel oyuncu, bir dönem ünlü şarkıcı Rihanna ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren İngiliz asıllı Amerikalı eskrimci Miles Chamley-Watson'a gönlüne kaptırmış.

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Cansu Dere’den aşk bombası! Sevgilisi bakın kim çıktı

Nerede, nasıl tanıştılar bilmiyorum ama aşkları yaklaşık iki ay önce başlamış.

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Cansu Dere’den aşk bombası! Sevgilisi bakın kim çıktı

Aşıkları, geçen hafta piyasaya çıkan, bir Türk lüks yaşam dergisinin kapağında görünce "Ne alaka" demiştim.