10 Ocak 2022, Pazartesi
Cansu Dere’den aşk bombası! Sevgilisi bakın kim çıktı
Sadakatsiz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Cansu Dere'nin aşk bombası patladı. Geçen hafta piyasaya çıkan, bir Türk lüks yaşam dergisinin kapağında Dere ile dünya şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson yer almıştı. Los Angeles'tan çekim için bir günlüğüne Türkiye'ye gelen Miles Chamley-Watson ile ünlü oyuncunun aşk yaşadığı ortaya çıktı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında yeni bir aşka yelken açan Miles Chamley-Watson ile Cansu Dere'yi kaleme aldı. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 10.01.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 09:05
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