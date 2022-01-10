Cansu Dere’den aşk bombası! Sevgilisi bakın kim çıktı

Sadakatsiz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Cansu Dere'nin aşk bombası patladı. Geçen hafta piyasaya çıkan, bir Türk lüks yaşam dergisinin kapağında Dere ile dünya şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson yer almıştı. Los Angeles'tan çekim için bir günlüğüne Türkiye'ye gelen Miles Chamley-Watson ile ünlü oyuncunun aşk yaşadığı ortaya çıktı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında yeni bir aşka yelken açan Miles Chamley-Watson ile Cansu Dere'yi kaleme aldı. İşte o yazı...