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İrem Derici’den eski sevgilisi Lider Şahin'e olay gönderme!

İrem Derici bir dönem Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile aşk yaşamış, ikili ilişkilerini sonlandırmalarının ardından birbirleri hakkında hiçbir açıklama yapmamıştı. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda İrem Derici hakkında konuşan Şahin, "İlişkimiz bir sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi" diye konuştu. Şahin'in bu sözlerine, İrem Derici'den yanıt gecikmedi.

Giriş Tarihi: 18.08.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 16:47
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İrem Derici’den eski sevgilisi Lider Şahin'e olay gönderme!

Şarkıcı Selami Şahin'in büyük oğlu Lider Şahin, bir dönem şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşamıştı. İkili, birlikteliklerini bitirdikten sonra birbirleri hakkında hiç konuşmamıştı.

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İrem Derici’den eski sevgilisi Lider Şahin'e olay gönderme!

Lider Şahin, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda, eski aşkı hakkında, "İlişkimiz bir sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi" dedi.

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İrem Derici’den eski sevgilisi Lider Şahin'e olay gönderme!

İrem Derici, eski sevgilisinin verdiği bu röportajın ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

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İrem Derici’den eski sevgilisi Lider Şahin'e olay gönderme!

Şarkıcı, paylaşımında "O zor hatırladığın ilişki sayesinde veriyorsun o röportajı da haydi neyse" ifadelerini kullandı.

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İrem Derici’den eski sevgilisi Lider Şahin'e olay gönderme!

İrem Derici ile Lider Şahin, 2017 yılında yollarını ayırmıştı. İkilinin ayrılık sebebinin Derici'nin yoğun iş temposu olduğu söylenmişti.