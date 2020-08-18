İrem Derici’den eski sevgilisi Lider Şahin'e olay gönderme!

İrem Derici bir dönem Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile aşk yaşamış, ikili ilişkilerini sonlandırmalarının ardından birbirleri hakkında hiçbir açıklama yapmamıştı. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda İrem Derici hakkında konuşan Şahin, "İlişkimiz bir sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi" diye konuştu. Şahin'in bu sözlerine, İrem Derici'den yanıt gecikmedi.