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Ramo dizisinin yıldızı Esra Bilgiç'in ikizi herkesi şaşırttı!

Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Beyin eşi Halime Hatun karakterine hayat veren ve gönüllere taht kuran Esra Bilgiç, kariyerindeki yükselişini sürdürdü. Güzel oyuncunun özel hayatını mercek altına alan sevenleri Esra Bilgiç'in ikizini görünce inanamadı. İşte Esra Bilgiç başta olmak üzere birbirinden ünlü isimlerin ikizi kadar benzediği ünlüler...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 17:00
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Ramo dizisinin yıldızı Esra Bilgiç'in ikizi herkesi şaşırttı!

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç'in ikizi görenleri şaşırttı. İşte Esra Bilgiç başta olmak üzere birbirinden ünlü isimlerin ikizi kadar benzediği ünlüler…

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Ramo dizisinin yıldızı Esra Bilgiç'in ikizi herkesi şaşırttı!

Dünyaca ünlü manken Gigi Hadid'in babası 'Arka Sokaklar' dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'a benzetildi. Ama ne benzerlik!

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Ramo dizisinin yıldızı Esra Bilgiç'in ikizi herkesi şaşırttı!

Victoria's Secret mankenler Bella Hadid ve Gigi Hadid'in babasının 'Arka Sokaklar' dizisinin Hüsnü Çoban'ı canlandıran Özgür Ozan'a benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

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Ramo dizisinin yıldızı Esra Bilgiç'in ikizi herkesi şaşırttı!
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Ramo dizisinin yıldızı Esra Bilgiç'in ikizi herkesi şaşırttı!

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.