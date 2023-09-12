12 Eylül 2023, Salı
İrem Derici ve sosyetik isim Sevda Dedeman klinikte birbirine girdi! Saksılar havada uçuştu sekreter hastanelik oldu
İrem Derici ve merhum iş insanı Murat Dedeman'ın eşi Sevda Dedeman, Nişantaşı'ndaki lüks klinikte birbirine girdi. İkili arasında sözlü başlayan tartışma, fiziki kavgaya dönüştü. Saksıların havada uçuştuğu olayda sekreter yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İşte şarkıcı İrem Derici'yi karakolluk eden kavganın ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 12.09.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023 08:45
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