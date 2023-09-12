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Haberler Galeri İrem Derici ve sosyetik isim Sevda Dedeman klinikte birbirine girdi! Saksılar havada uçuştu sekreter hastanelik oldu

İrem Derici ve sosyetik isim Sevda Dedeman klinikte birbirine girdi! Saksılar havada uçuştu sekreter hastanelik oldu

İrem Derici ve merhum iş insanı Murat Dedeman'ın eşi Sevda Dedeman, Nişantaşı'ndaki lüks klinikte birbirine girdi. İkili arasında sözlü başlayan tartışma, fiziki kavgaya dönüştü. Saksıların havada uçuştuğu olayda sekreter yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İşte şarkıcı İrem Derici'yi karakolluk eden kavganın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 12.09.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023 08:45
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İrem Derici ve sosyetik isim Sevda Dedeman klinikte birbirine girdi! Saksılar havada uçuştu sekreter hastanelik oldu

İrem Derici ve Sevda Dedeman arasında yaşanan kavga herkesi şoke etti. Saksıların havada uçuştuğu olay bir klinik çalışanı hastanelik oldu. Yaşanan olayı Sabah yazarı Bülent Cankurt yazdı. İşte o yazı…

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İrem Derici ve sosyetik isim Sevda Dedeman klinikte birbirine girdi! Saksılar havada uçuştu sekreter hastanelik oldu

Şarkıcı İrem Derici ile merhum Murat Dedeman'ın eşi Sevda Dedeman'ın, geçen hafta Nişantaşı'daki bir klinikte birbirlerine girdiklerini öğrendim!

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İrem Derici ve sosyetik isim Sevda Dedeman klinikte birbirine girdi! Saksılar havada uçuştu sekreter hastanelik oldu

Artık aralarında eski bir husumet mi vardı ya da orada birbirlerini kızdıracak bir şey mi yaptılar bilmiyorum ama ciddi bir kavgaya tutuşmuşlar.

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İrem Derici ve sosyetik isim Sevda Dedeman klinikte birbirine girdi! Saksılar havada uçuştu sekreter hastanelik oldu

Öyle ağız dalaşı falan da değil, birbirlerine saldırıp muayenehaneyi birbirine katmışlar.

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İrem Derici ve sosyetik isim Sevda Dedeman klinikte birbirine girdi! Saksılar havada uçuştu sekreter hastanelik oldu

Araya kliniğin sekreteri girmiş ve ayırmaya çalışmış ama olan ona olmuş. Kafasına saksı isabet eden sekreter hastaneye kaldırılmış ve bir gün müşahede altında tutulmuş.