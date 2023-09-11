Safir’in Feraye’si Özge Yağız evliliğin eşiğinden döndü! Eski aşkı herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı...

Atv'nin yeni dizisi Safir ile ekrana dönen Özge Yağız, tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir dönem gündüz kuşağı dizisi Yemin'de rol alan ve başarısıyla kariyerinde hızla yükselen Özge Yağız, Safir'deki başarısıyla da ilk bölümden adından söz ettirdi. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisini görünce şok oldu. Güzel oyuncunun rol arkadaşıyla evliliğin eşiğinden döndüğünü görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Safir'in Feraye'si Özge Yağız'ın eski sevgilisi...