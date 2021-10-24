24 Ekim 2021, Pazar
İrem Derici Cem Belevi hakkında ilk kez konuştu! İhanet iddialarına cevap geldi
Yaz aylarında Bodrum'da baş başa tatil yapan İrem Derici ve Cem Belevi aşk yaşadıkları iddiasıyla magazin gündemine gelmişti. Paylaşımlarıyla haberleri güçlendiren ve ilişki sorularına kaçamak cevaplar veren ikili, ihanet iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada da Belevi'yi takipten çıkan İrem Derici ilk kez konuştu.
Giriş Tarihi: 24.10.2021 13:19 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 13:19
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