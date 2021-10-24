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İrem Derici Cem Belevi hakkında ilk kez konuştu! İhanet iddialarına cevap geldi

Yaz aylarında Bodrum'da baş başa tatil yapan İrem Derici ve Cem Belevi aşk yaşadıkları iddiasıyla magazin gündemine gelmişti. Paylaşımlarıyla haberleri güçlendiren ve ilişki sorularına kaçamak cevaplar veren ikili, ihanet iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada da Belevi'yi takipten çıkan İrem Derici ilk kez konuştu.

Giriş Tarihi: 24.10.2021 13:19 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 13:19
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İrem Derici Cem Belevi hakkında ilk kez konuştu! İhanet iddialarına cevap geldi

Cem Belevi, Zehra Yılmaz ile evliliğin eşiğinden döndükten sonra adı en son İrem Derici'yle anılmıştı. İlk başlarda ilişkileri reddeden "8 yıllık arkadaşız" diyen çift, son olarak Cem Belevi'nin yeni şarkısının kutlama gecesinde görüntülenmişti.

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İrem Derici Cem Belevi hakkında ilk kez konuştu! İhanet iddialarına cevap geldi

Geçtiğimiz gün ise Cem Belevi'nin İrem Derici'yi aldattığı öne sürüldü. İrem Derici, sosyal medyada takipleşmeyi bıraktığı ve ayrıldığı Cem Belevi hakkında ilk kez konuştu.

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İrem Derici Cem Belevi hakkında ilk kez konuştu! İhanet iddialarına cevap geldi

Serdar Ortaç konserine giden şarkıcı, açıklamalarıyla şaşırttı.

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İrem Derici Cem Belevi hakkında ilk kez konuştu! İhanet iddialarına cevap geldi

Snob Magazin'in haberine göre; Belevi'yle ilgili sorulara, "Cevabı bende olan bir konu değil. Hiçbir zaman biriyle beraberim ve ilişkim olduğumu söylemedim."

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İrem Derici Cem Belevi hakkında ilk kez konuştu! İhanet iddialarına cevap geldi

"Yalnızım ve hayatımda biri olursa sırtımda getireceğim" demiştim" açıklamasını yaptı.