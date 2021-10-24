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Haberler Galeri 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti! Meltem Miraloğlu üvey oğluyla mahkemelik oldu

48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti! Meltem Miraloğlu üvey oğluyla mahkemelik oldu

Hayat Devam Ediyor dizisinde canlandırdığı çocuk gelin rolüyle adını duyuran Meltem Miraloğlu, dizi teklifleri alamayınca Amerika'ya yerleşmişti. Oturum izni alabilmek için kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenen Miraloğlu, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Son olarak darp edildiği ve kürtaj yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen genç oyuncu, bu kez üvey oğluyla mahkemelik oldu. Babasının kandırıldığını düşünen oğlu, harekete geçti.

Giriş Tarihi: 24.10.2021 12:56 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 12:56
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48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti! Meltem Miraloğlu üvey oğluyla mahkemelik oldu

Amerika'ya yerleşmesinin ardından kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu, yeni iddialarla gündem oldu.

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48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti! Meltem Miraloğlu üvey oğluyla mahkemelik oldu

TÜM MAL VARLIĞINI MELTEM'E BIRAKTI

Geçtiğimiz aylarda evden kaçan oyuncuyu ikna etmek isteyen eşinin ona kırmızı renkte son model bir otomobil hediye ettiği konuşulmuştu. Miraloğlu'nun ayrıca ABD'li kocasına vasiyet yazdırdığı ve Patrick'in öldükten sonra tüm mal varlığının kendisine bıraktığını da iddia etmişti.

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48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti! Meltem Miraloğlu üvey oğluyla mahkemelik oldu

MAHKEMELİK OLDU

UçanKuş'un canı yayınına katılan Onur Akay, Miraloğlu'na ve ABD'li eşine dava açıldığını duyurdu.

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48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti! Meltem Miraloğlu üvey oğluyla mahkemelik oldu

VASİLİK VE VASİYET İPTAL DAVASI

Akay, "Patrick'in öz oğlu hem üvey annesi Meltem Miraloğlu'na, hem de öz babasına dava açtı. Babasının yaşlılık ve aile düzenini bozacak yaşam tarzı içinde olduğunu mahkemeye sunan öz oğlu, babasının hayatını ve parasını kontrol etmek için Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak vasilik ve vasiyet iptal davası açtı.

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48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti! Meltem Miraloğlu üvey oğluyla mahkemelik oldu

VASİYETİN İPTALİNİ İSTEDİ

Patrick'in oğlu Meltem'in sadece babasının parası ve Green Card için evlendiğini ekleyerek, babasının Meltem'e bıraktığı servet için yazdığı vasiyetin iptalini de istedi.