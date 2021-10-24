48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti! Meltem Miraloğlu üvey oğluyla mahkemelik oldu

Hayat Devam Ediyor dizisinde canlandırdığı çocuk gelin rolüyle adını duyuran Meltem Miraloğlu, dizi teklifleri alamayınca Amerika'ya yerleşmişti. Oturum izni alabilmek için kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenen Miraloğlu, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Son olarak darp edildiği ve kürtaj yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen genç oyuncu, bu kez üvey oğluyla mahkemelik oldu. Babasının kandırıldığını düşünen oğlu, harekete geçti.