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Burak Özçivit'in partneri Beyza Gümülcine'nin bilinmeyen kariyer hikâyesi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şamdan Plus'a röportaj veren Beyza Gümülcine, oyunculuk öncesinde avukatlık yaptığını ve hayallerinin peşinden gitmek için mesleğini bıraktığını açıkladı. Genç oyuncu, rol arkadaşı Burak Özçivit hakkındaki övgü dolu sözlerinin yanı sıra aşk hayatı ve gelecek planlarına ilişkin açıklamalarıyla da dikkat çekti.

Burak Özçivit'in partneri Beyza Gümülcine'nin bilinmeyen kariyer hikâyesi 1

ATV'nin sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Leyla karakterine hayat veren genç oyuncu Beyza Gümülcine, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Burak Özçivit'in partneri Beyza Gümülcine'nin bilinmeyen kariyer hikâyesi 2

ŞAMDAN PLUS'IN YENİ SAYISINDA

Şamdan Plus'ın yeni sayısına kapak olan Gümülcine, verdiği röportajda kariyerine ve özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. İki yıl avukatlık yaptıktan sonra oyunculuk hayalinin peşinden gitmek için mesleğini bırakan genç oyuncu, rol arkadaşı Burak Özçivit hakkında yaptığı açıklamayla da gündeme geldi.

Burak Özçivit'in partneri Beyza Gümülcine'nin bilinmeyen kariyer hikâyesi 3

AVUKATLIĞI BIRAKTI, OYUNCULUĞU SEÇTİ

Bülent Cankurt'un 14 Kasım 2026 tarihli yazısına göre, son dönemde adından sıkça söz ettiren Beyza Gümülcine, oyunculuk kariyerinden önce avukatlık yapıyordu. İki yıl boyunca avukatlık mesleğini sürdüren Gümülcine, oyuncu olma hayalini gerçekleştirmek için mesleğini bırakma kararı aldı.

Burak Özçivit'in partneri Beyza Gümülcine'nin bilinmeyen kariyer hikâyesi 4

Modellik ve reklam filmleriyle kamera karşısına geçmeye başlayan genç oyuncu, ardından ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer dizisinde başrolü üstlendi. Leyla karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Gümülcine, bu rolün hayatının yönünü değiştirdiğini ve geldiği noktadan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Burak Özçivit'in partneri Beyza Gümülcine'nin bilinmeyen kariyer hikâyesi 5

BURAK ÖZÇİVİT'E ÖVGÜ

Gümülcine, dizide birlikte rol aldığı Burak Özçivit hakkındaki sözleriyle de dikkat çekti. Ünlü oyuncuyla aynı projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gümülcine, rol arkadaşı için şu ifadeleri kullandı:

"Burak, bir oyuncunun başına gelebilecek en iyi partner."

Burak Özçivit'in partneri Beyza Gümülcine'nin bilinmeyen kariyer hikâyesi 6

"HAYATIMDA AŞKA ŞU AN YER YOK"

Özel hayatına ilişkin soruları da yanıtlayan Beyza Gümülcine, şu sıralar hayatının merkezinde oyunculuk kariyerinin bulunduğunu söyledi. Yoğun çalışma temposu nedeniyle kendisine bile zaman ayıramadığını belirten oyuncu, aşk hayatıyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

"Hayatımda aşk şu an olmasa da olur. Kendime bile zaman ayıramıyorum."

Aşkta mantığıyla değil, hisleriyle hareket ettiğini de belirten Gümülcine, evliliğe şu an için mesafeli yaklaştığını ancak geleceğe ilişkin kapıları tamamen kapatmadığını ifade etti.

Burak Özçivit'in partneri Beyza Gümülcine'nin bilinmeyen kariyer hikâyesi 7

"ASLINDA BİR HEDEFİM YOK"

Oyunculuk kariyerindeki konumunun kıymetini bildiğini vurgulayan Gümülcine, bulunduğu noktada kalabilmek için çok çalışması gerektiğinin farkında olduğunu söyledi.

Geleceğe yönelik hedefleri sorulduğunda ise şu yanıtı verdi:

"Ben keyif aldığım işi yapıyorum. Çok çalışıyorum ve layıkıyla yapmak için elimden geleni yapıyorum."

Burak Özçivit'in partneri Beyza Gümülcine'nin bilinmeyen kariyer hikâyesi 8

ATV'de perşembe akşamları yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Leyla karakteriyle izleyici karşısına çıkan Beyza Gümülcine, oyunculuk kariyerindeki yükselişiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Esmanur Arslan
Editör
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