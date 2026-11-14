Burak Özçivit'in partneri Beyza Gümülcine'nin bilinmeyen kariyer hikâyesi
Şamdan Plus'a röportaj veren Beyza Gümülcine, oyunculuk öncesinde avukatlık yaptığını ve hayallerinin peşinden gitmek için mesleğini bıraktığını açıkladı. Genç oyuncu, rol arkadaşı Burak Özçivit hakkındaki övgü dolu sözlerinin yanı sıra aşk hayatı ve gelecek planlarına ilişkin açıklamalarıyla da dikkat çekti.
ATV'nin sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Leyla karakterine hayat veren genç oyuncu Beyza Gümülcine, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çekiyor.
ŞAMDAN PLUS'IN YENİ SAYISINDA
Şamdan Plus'ın yeni sayısına kapak olan Gümülcine, verdiği röportajda kariyerine ve özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. İki yıl avukatlık yaptıktan sonra oyunculuk hayalinin peşinden gitmek için mesleğini bırakan genç oyuncu, rol arkadaşı Burak Özçivit hakkında yaptığı açıklamayla da gündeme geldi.
AVUKATLIĞI BIRAKTI, OYUNCULUĞU SEÇTİ
Bülent Cankurt'un 14 Kasım 2026 tarihli yazısına göre, son dönemde adından sıkça söz ettiren Beyza Gümülcine, oyunculuk kariyerinden önce avukatlık yapıyordu. İki yıl boyunca avukatlık mesleğini sürdüren Gümülcine, oyuncu olma hayalini gerçekleştirmek için mesleğini bırakma kararı aldı.
Modellik ve reklam filmleriyle kamera karşısına geçmeye başlayan genç oyuncu, ardından ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer dizisinde başrolü üstlendi. Leyla karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Gümülcine, bu rolün hayatının yönünü değiştirdiğini ve geldiği noktadan mutluluk duyduğunu ifade etti.
BURAK ÖZÇİVİT'E ÖVGÜ
Gümülcine, dizide birlikte rol aldığı Burak Özçivit hakkındaki sözleriyle de dikkat çekti. Ünlü oyuncuyla aynı projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gümülcine, rol arkadaşı için şu ifadeleri kullandı:
"Burak, bir oyuncunun başına gelebilecek en iyi partner."