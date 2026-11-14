"HAYATIMDA AŞKA ŞU AN YER YOK"

Özel hayatına ilişkin soruları da yanıtlayan Beyza Gümülcine, şu sıralar hayatının merkezinde oyunculuk kariyerinin bulunduğunu söyledi. Yoğun çalışma temposu nedeniyle kendisine bile zaman ayıramadığını belirten oyuncu, aşk hayatıyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

"Hayatımda aşk şu an olmasa da olur. Kendime bile zaman ayıramıyorum."

Aşkta mantığıyla değil, hisleriyle hareket ettiğini de belirten Gümülcine, evliliğe şu an için mesafeli yaklaştığını ancak geleceğe ilişkin kapıları tamamen kapatmadığını ifade etti.