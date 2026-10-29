Biri kakül kestirdi, diğeri saçlarını kısalttı! İpek Erdem ve Hafsanur Sancaktutan'ın son hali

Bir dönemin sevilen gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde Barbie Gamze karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Son olarak Mercan Köşk dizisinde rol alan Hafsanur Sancaktutan ise yeni imajıyla sevenlerini şaşırttı. İki oyuncunun son halleri sosyal medyada gündem oldu.

Kimi uzun saçlarına veda etti, kimi ise bambaşka bir görünüme kavuştu! Ünlü isimler, saçlarında yaptıkları radikal değişikliklerle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak İpek Erdem ve Hafsanur Sancaktutan, yeni saç stilleriyle dikkat çekti.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz gençlik dizilerinden Hayat Bilgisi denince akla gelen ilk karakterlerden biri, kuşkusuz Barbie Gamze!

10 YIL SONRA YENİDEN KAKÜL KESTİRDİ! Yeni projesi için hazırlıklara başlayan İpek Erdem, tam 10 yıl aradan sonra yeniden kakül kestirdi. Uzun süredir alıştığımız saç modelini geride bırakan oyuncu, saçlarının ön kısmını kısaltarak görünümünü değiştirdi. Koyu renk saçlarıyla tercih ettiği yeni kaküller, Erdem'in yüz hatlarını da farklı bir şekilde ön plana çıkardı.

Yıllar önce Barbie Gamze karakteriyle tanıdığımız sarışın genç kızdan bugünün İpek Erdem'ine uzanan değişim düşünüldüğünde, oyuncunun yeni imajı da oldukça dikkat çekici. Üstelik Erdem'in bu değişikliği yalnızca görünümünü yenilemek amacıyla yapmadığı, yeni projesinde hayat vereceği karakter için saç stilini değiştirdiği öğrenildi. Oyuncuyu yıllardır takip eden izleyiciler içinse her yeni imajı, ister istemez Hayat Bilgisi dönemini yeniden hatırlatıyor.

SAÇLARINI KULAK HİZASINA KADAR KISALTTI! Yeni saçlarıyla kamera karşısına geçen İpek Erdem'in görüntüleri kısa sürede dikkat çekerken, yeni imajıyla şaşırtan bir diğer isim de Hafsanur Sancaktutan oldu. Daha önce kaküllü saç kesimiyle dikkat çeken Sancaktutan, bu kez saçlarını kulak hizasına kadar kısaltarak herkesi şaşırttı.