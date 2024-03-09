İnci Taneleri'nin Dilber'i bakın aslen nereliymiş! Yılmaz Erdoğan'ın rol arkadaşı Hazar Ergüçlü'nün memleketi...

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı 'İnci Taneleri' dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Özellikle dizideki Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Hayranları tarafından yakın takibe alınan Ergüçlü'nün memleketini duyulanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Güzel oyuncu bakın nereli çıktı!