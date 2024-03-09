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Haberler Galeri İnci Taneleri'nin Dilber'i bakın aslen nereliymiş! Yılmaz Erdoğan'ın rol arkadaşı Hazar Ergüçlü'nün memleketi...

İnci Taneleri'nin Dilber'i bakın aslen nereliymiş! Yılmaz Erdoğan'ın rol arkadaşı Hazar Ergüçlü'nün memleketi...

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı 'İnci Taneleri' dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Özellikle dizideki Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Hayranları tarafından yakın takibe alınan Ergüçlü'nün memleketini duyulanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Güzel oyuncu bakın nereli çıktı!

Giriş Tarihi: 09.03.2024 17:20 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 17:20
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İnci Taneleri’nin Dilber’i bakın aslen nereliymiş! Yılmaz Erdoğan’ın rol arkadaşı Hazar Ergüçlü’nün memleketi...

'İnci Taneleri' dizisi, her bölümüyle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı dizide, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi tanınmış isimler de yer alıyor.

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İnci Taneleri’nin Dilber’i bakın aslen nereliymiş! Yılmaz Erdoğan’ın rol arkadaşı Hazar Ergüçlü’nün memleketi...

Özellikle dizinin ana karakterlerinden biri olan ve Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakteri, sosyal medyada da büyük bir ilgi görüyor.

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İnci Taneleri’nin Dilber’i bakın aslen nereliymiş! Yılmaz Erdoğan’ın rol arkadaşı Hazar Ergüçlü’nün memleketi...

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, televizyon kariyerine 7 Eylül 2011 tarihinde Kanal D'de yayımlanmaya başlayan "Kuzey Güney" adlı dizide canlandırdığı "Simay Canay" karakteri ile adım atmıştır.

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İnci Taneleri’nin Dilber’i bakın aslen nereliymiş! Yılmaz Erdoğan’ın rol arkadaşı Hazar Ergüçlü’nün memleketi...

O zamandan beri birçok önemli projede yer almıştır.

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İnci Taneleri’nin Dilber’i bakın aslen nereliymiş! Yılmaz Erdoğan’ın rol arkadaşı Hazar Ergüçlü’nün memleketi...

Medcezir, Analar ve Anneler, Yüksek Sosyete, Hayat Sırları, Alev Alev, Menajerimi Ara ve Hayat Bugün gibi dizilerde rol almıştır.