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Haberler Galeri Kur'an'da 31 kere geçen o sure! Kim Milyoner Olmak İster'e Rahman Suresi geceye damga vurdu... Yarışmacı heyecanına yenik düştü

Kur'an'da 31 kere geçen o sure! Kim Milyoner Olmak İster'e Rahman Suresi geceye damga vurdu... Yarışmacı heyecanına yenik düştü

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonları ekrana kilitledi. Yarışmaya katılan 44 yaşındaki Mehmet Çağrı Uğur'un karşısına 300 bin TL değerinde rahmet ve bereket Ramazan ayının manevi atmosferine uygun "Kur'an-ı Kerim" de "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?" ayetinin 31 kere geçtiği sure hangisidir? sorusu çıktı. Soru karşısında heyecanına yenik yarışmacı verdiği cevabı ile büyük pişmanlık duyarak, "Keşke biraz daha düşünseydim" dedi. Soruya mantık yürüten ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu verdiği yanıtla geceye damga vurdu. İşte Milyoner'e damga vuran o anlar…

Giriş Tarihi: 10.03.2024 22:09 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 23:05
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Kim Milyoner Olmak İster’e Rahman Suresi geceye damga vurdu! Yarışmacı heyecanına yeniş düştü: Olanlar oldu...

Dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

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Kim Milyoner Olmak İster’e Rahman Suresi geceye damga vurdu! Yarışmacı heyecanına yeniş düştü: Olanlar oldu...

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 44 yaşındaki yarışmacı Mehmet Çağrı Uğur sorularda başarılı performans sergiledi.

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Kim Milyoner Olmak İster’e Rahman Suresi geceye damga vurdu! Yarışmacı heyecanına yeniş düştü: Olanlar oldu...

Mehmet Çağrı Uğur'un karşısına 300 bin TL değerinde rahmet ve bereket Ramazan ayının manevi atmosferine uygun "Kur'an-ı Kerim" de "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?" ayetinin 31 kere geçtiği sure hangisidir? sorusu çıktı.

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Kim Milyoner Olmak İster’e Rahman Suresi geceye damga vurdu! Yarışmacı heyecanına yeniş düştü: Olanlar oldu...

YANLIŞ CEVAP VERDİ
Soru karşısında heyecanına yenik düşen yarışmacı, "D Bakara" suresi cevabı verdi.

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Kim Milyoner Olmak İster’e Rahman Suresi geceye damga vurdu! Yarışmacı heyecanına yeniş düştü: Olanlar oldu...

A) Fatiha Suresi
B) İhlas Suresi
C) Rahman Suresi
D) Bakara Suresi

CEVAP: C RAHMAN