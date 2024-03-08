08 Mart 2024, Cuma
İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın kızı bakın ne iş yapıyor! Babasının tıpatıp aynısı! Meğer annesi...
Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan, güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Yasemin Baştan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı 'İnci Taneleri' dizisinde 'Azem' karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen Berfin, babasına olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Berfin hakkında araştırma yapanlar ise mesleğini duyunca şaşırıyor. İşte Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin'in mesleği...
Giriş Tarihi: 08.03.2024 12:57 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 12:57
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