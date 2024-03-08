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Haberler Galeri İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın kızı bakın ne iş yapıyor! Babasının tıpatıp aynısı! Meğer annesi...

İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın kızı bakın ne iş yapıyor! Babasının tıpatıp aynısı! Meğer annesi...

Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan, güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Yasemin Baştan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı 'İnci Taneleri' dizisinde 'Azem' karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen Berfin, babasına olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Berfin hakkında araştırma yapanlar ise mesleğini duyunca şaşırıyor. İşte Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin'in mesleği...

Giriş Tarihi: 08.03.2024 12:57 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 12:57
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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı bakın ne iş yapıyor! Babasının tıpatıp aynısı! Meğer annesi...

İnci Taneleri dizisinde Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı bakın ne iş yapıyor! Babasının tıpatıp aynısı! Meğer annesi...

56 yaşındaki Erdoğan, şu anda bekar olmasına rağmen geçmiş yıllarda 2 evlilik yapmıştır. İlk evliliğinden bir kızı, ikinci evliliğinden ise bir oğlu olan Erdoğan, toplamda 2 çocuk babasıdır.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı bakın ne iş yapıyor! Babasının tıpatıp aynısı! Meğer annesi...

Erdoğan, 1993-1998 yılları arasında Sanem Oktar ile evli kalmış ve 1996 yılında Berfin Erdoğan isimli bir kız evlat sahibi olmuştur. 28 yaşındaki Berfin hem mesleği hem de babasına benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı bakın ne iş yapıyor! Babasının tıpatıp aynısı! Meğer annesi...

Herkes babasının izinden giderek sanat kariyerine devam etmesini beklerken, Berfin Erdoğan farklı bir seçim yaptı. ABD'nin önde gelen okullarından birinde aşçılık eğitimi alan Berfin Erdoğan, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı bakın ne iş yapıyor! Babasının tıpatıp aynısı! Meğer annesi...

İşte Yılmaz Erdoğan'ın kızı başta olmak üzere diğer ünlülerin çocukları...