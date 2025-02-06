06 Şubat 2025, Perşembe
İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi'nin küçüklüğüne bakın! Oyuncu kardeşiyle...
Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde olduğu İnci Taneleri dizisinde Azem'in öğrencisi 'Ayça' karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çifti, oyunculuğu kadar sesiyle de adından söz ettiriyor. 16 yaşındaki oyuncu, şimdi ise geçmiş yıllara ait bir fotoğrafla gündeme geldi. Çiftçi'nin oyuncu kardeşiyle olan pozunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 06.02.2025 16:30 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:34