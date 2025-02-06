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İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi'nin küçüklüğüne bakın! Oyuncu kardeşiyle...

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde olduğu İnci Taneleri dizisinde Azem'in öğrencisi 'Ayça' karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çifti, oyunculuğu kadar sesiyle de adından söz ettiriyor. 16 yaşındaki oyuncu, şimdi ise geçmiş yıllara ait bir fotoğrafla gündeme geldi. Çiftçi'nin oyuncu kardeşiyle olan pozunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 16:30 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:34
İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin küçüklüğüne bakın! Oyuncu kardeşiyle...

Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin kadrosunda olduğu "İnci Taneleri"nde "Ayça" karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi, sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin küçüklüğüne bakın! Oyuncu kardeşiyle...

Oyunculuğunun yanı sıra sesi ve güzelliğiyle de adından söz ettiren Çifti, İnci Taneleri'nden önce birçok dizi ve projede yer aldı.

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin küçüklüğüne bakın! Oyuncu kardeşiyle...

"Arka Sokaklar", "O Hayat Benim", "Kırgın Çiçekler", "Kardeş Payı", "Nerdesin Birader", "Adı Zehra", "Tozkoparan İskender", "İki Dünya Arasında", "Dönence" gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran genç oyuncunun ailesi de merak konusu oldu.

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin küçüklüğüne bakın! Oyuncu kardeşiyle...

Çiftçi'nin hayatını merak araştıranlar, kardeşinin de oyuncu olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin küçüklüğüne bakın! Oyuncu kardeşiyle...

11 Ocak 2009 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelen Ülkü Hilal Çiftçi'nin kendisinden yaşça küçük kardeşi Gökçen Bilge de ablasının izinden gidiyor.

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin küçüklüğüne bakın! Oyuncu kardeşiyle...

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ'NİN KÜÇÜKLÜĞÜ

Oyunculuk yapan Gökçe'nin ablasıyla birlikte paylaştığı fotoğraf ise dikkat çekiyor.

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin küçüklüğüne bakın! Oyuncu kardeşiyle...

Genç yetenek Gökçe, Kıvan Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu Çarpışma dizisinde rol almıştı.

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin küçüklüğüne bakın! Oyuncu kardeşiyle...

İşte Ülkü Hilal Çiftçi'nin kız kardeşi

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin küçüklüğüne bakın! Oyuncu kardeşiyle...

İşte Ülkü Hilal Çiftçi'nin kız kardeşi