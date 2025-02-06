İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin küçüklüğüne bakın! Oyuncu kardeşiyle...

"Arka Sokaklar", "O Hayat Benim", "Kırgın Çiçekler", "Kardeş Payı", "Nerdesin Birader", "Adı Zehra", "Tozkoparan İskender", "İki Dünya Arasında", "Dönence" gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran genç oyuncunun ailesi de merak konusu oldu.