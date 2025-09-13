13 Eylül 2025, Cumartesi
İlkay Gündoğan'ın eşi Sara'dan itiraf! İstanbul’da o lezzete tutuldu
Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, İstanbul'a adım atar atmaz magazin gündeminin merkezine oturdu. Türk kültürüne kısa sürede uyum sağlayan Sara'nın favori lezzeti ise ortaya çıktı. Özellikle İstanbul'da keşfettiği bir lezzete hayran kalan güzel oyuncunun yakın çevresine "Her gün yesem bıkmam" dediği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 13.09.2025 11:48 Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 11:48