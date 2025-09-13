13 Eylül 2025, Cumartesi

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara'dan itiraf! İstanbul’da o lezzete tutuldu

Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, İstanbul'a adım atar atmaz magazin gündeminin merkezine oturdu. Türk kültürüne kısa sürede uyum sağlayan Sara'nın favori lezzeti ise ortaya çıktı. Özellikle İstanbul'da keşfettiği bir lezzete hayran kalan güzel oyuncunun yakın çevresine "Her gün yesem bıkmam" dediği öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.09.2025 11:48 Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 11:48
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı yıldız futbolcu İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

İki çocuk annesi güzel oyuncu ve sunucu, hem sosyal medyadaki paylaşımları hem de yaşam tarzıyla takipçilerin ilgisini çekiyor.

Türk kültürüne olan ilgisiyle de dikkat çeken Sara Gündoğan, yakın çevresine yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi.

Sara, eşi Manchester City'ye transfer olunca İngiliz medyasına verdiği röportajla günlerce konuşulmuştu.

Sara Hanım'ın, "Manchester'da her yerde korkunç yemekler var. İyi bir restoran bulmak için çok yoruldum. Belki Londra'da iyi restoranlar var ama Manchester'da yok, üzgünüm" sözleri İngiltere'de büyük tartışmalara neden olmuştu.

SABAH'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Sara Gündoğan şimdi İstanbul'da yeni bir lezzete tutuldu.

Türk mutfağıyla hızla uyum sağlayan Sara Hanım'ın, keşfettiği bu lezzeti çok sevdiği ve yakın çevresine "Her gün yesem bıkmam" dediği öğrenildi.

Türk kültürünü ve mutfağını çok sevdiği öğrenilen Sara Gündoğan, özellikle lahmacun ve künefe hastasıymış.

