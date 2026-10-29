Burak Kut’un eşi estetik doktoru! Ünlü şarkıcı merak edilen soruyu yanıtladı

90'lı yılların unutulmaz şarkılarıyla tanınan Burak Kut, müziğe ara verdiği yönündeki yorumlara açıklık getirdi. Yeni albüm hazırlığında olduğunu söyleyen şarkıcı, doktor eşi Cansen Yeni'nin kendisine estetik müdahalede bulunduğu iddialarına da yanıt verdi.

90'lı yıllara "Benimle Oynama", "Yaşandı Bitti" ve "Çılgınım" gibi şarkılarıyla damga vuran Burak Kut, Jülide Ateş'in YouTube'da yayınlanan "Jülide Ateş'le" programına konuk oldu. Bir dönem gözlerden uzak kalmasının müziği bıraktığı şeklinde yorumlandığını anlatan şarkıcı, bu düşüncenin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"MÜZİĞİ BIRAKMADIM" Kut, konuyla ilgili olarak, "Magazin röportajları vermeyip gündemi meşgul etmeyince müziğe ara verdim sanıldı." ifadelerini kullandı. Yeni bir albüm hazırlığında olduğunu da açıklayan sanatçı, "Çok fazla şarkı birikti, bir albüm yapacağım." dedi.

Müziğin yanı sıra oyunculuğa da ilgi duyduğunu belirten Kut, "Oyunculuk, gönlümde yatan ikinci aslan." diye konuştu.

"EŞİMİN BANA YAPTIĞI ESTETİK BİR İŞLEM YOK" Şöhret ve ego üzerine de konuşan Burak Kut, yıllar içinde egosuyla kurduğu ilişkiyi, "Egom terbiyelidir ama gerektiğinde ego tokatlamayı da bilirim." sözleriyle anlattı.