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Burak Kut’un eşi estetik doktoru! Ünlü şarkıcı merak edilen soruyu yanıtladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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90'lı yılların unutulmaz şarkılarıyla tanınan Burak Kut, müziğe ara verdiği yönündeki yorumlara açıklık getirdi. Yeni albüm hazırlığında olduğunu söyleyen şarkıcı, doktor eşi Cansen Yeni'nin kendisine estetik müdahalede bulunduğu iddialarına da yanıt verdi.

Burak Kut’un eşi estetik doktoru! Ünlü şarkıcı merak edilen soruyu yanıtladı 1

90'lı yıllara "Benimle Oynama", "Yaşandı Bitti" ve "Çılgınım" gibi şarkılarıyla damga vuran Burak Kut, Jülide Ateş'in YouTube'da yayınlanan "Jülide Ateş'le" programına konuk oldu. Bir dönem gözlerden uzak kalmasının müziği bıraktığı şeklinde yorumlandığını anlatan şarkıcı, bu düşüncenin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Burak Kut’un eşi estetik doktoru! Ünlü şarkıcı merak edilen soruyu yanıtladı 2

"MÜZİĞİ BIRAKMADIM"

Kut, konuyla ilgili olarak, "Magazin röportajları vermeyip gündemi meşgul etmeyince müziğe ara verdim sanıldı." ifadelerini kullandı. Yeni bir albüm hazırlığında olduğunu da açıklayan sanatçı, "Çok fazla şarkı birikti, bir albüm yapacağım." dedi.

Burak Kut’un eşi estetik doktoru! Ünlü şarkıcı merak edilen soruyu yanıtladı 3

Müziğin yanı sıra oyunculuğa da ilgi duyduğunu belirten Kut, "Oyunculuk, gönlümde yatan ikinci aslan." diye konuştu.

Burak Kut’un eşi estetik doktoru! Ünlü şarkıcı merak edilen soruyu yanıtladı 4

"EŞİMİN BANA YAPTIĞI ESTETİK BİR İŞLEM YOK"

Şöhret ve ego üzerine de konuşan Burak Kut, yıllar içinde egosuyla kurduğu ilişkiyi, "Egom terbiyelidir ama gerektiğinde ego tokatlamayı da bilirim." sözleriyle anlattı.

Burak Kut’un eşi estetik doktoru! Ünlü şarkıcı merak edilen soruyu yanıtladı 5

EŞİ ESTETİK Mİ YAPTI?

Estetik alanında uzman olan doktor eşi Cansen Yeni'nin kendisine estetik müdahalede bulunduğu yönündeki iddialara da açıklık getiren şarkıcı, "Eşimin bana yaptığı estetik bir işlem yok." ifadelerini kullandı.

Burak Kut’un eşi estetik doktoru! Ünlü şarkıcı merak edilen soruyu yanıtladı 6

BİR EVLADI VAR

Şarkıcı Burak Kut, 2011 yılında doktor Cansen Yeni ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Aden adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi.

Burak Kut’un eşi estetik doktoru! Ünlü şarkıcı merak edilen soruyu yanıtladı 7

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Cansen Yeni ile Burak Kut, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

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