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İhaneti affetti! İrem Derici ve Cem Belevi barıştı! İlk açıklama geldi

Geçtiğimiz yaz aylarında birliktelik yaşamaya başlayan İrem Derici ve Cem Belevi, kısa süre sonra yollarını ayırmıştı. Derici, katıldığı bir programda Belevi tarafından aldatıldığını itiraf etmişti. Ancak sürpriz bir gelişme yaşanmış ve ikili yeniden sosyal medyada birbirini takip etmeye başladı. Belevi, ayrı kaldıkları günleri temsilen 96 çiçek göndererek eski sevgilisinin gönlünü aldı.

Giriş Tarihi: 19.01.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 10:06
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İhaneti affetti! İrem Derici ve Cem Belevi barıştı! İlk açıklama geldi

Geçtiğimiz yaz aşk yaşadıkları iddialarıyla gündem olan İrem Derici ve Cem Belevi'nin ihanet nedeniyle yollarını ayırdığı haberleri gündeme gelmişti.

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İhaneti affetti! İrem Derici ve Cem Belevi barıştı! İlk açıklama geldi

Cem Belevi, ihanet ettiği İrem Derici'ye geri döndü. Ayrı kaldıkları günleri temsilen 96 çiçek göndererek eski sevgilisinin gönlünü aldı.

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İhaneti affetti! İrem Derici ve Cem Belevi barıştı! İlk açıklama geldi

İREM DÜNYA TATLISI

Pop müziğin iki genç ismi Cem Belevi ile İrem Derici arasında aylardır süren gerilim sona erdi. İkili, yeniden barıştı.

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İhaneti affetti! İrem Derici ve Cem Belevi barıştı! İlk açıklama geldi

Belevi, önceki akşam katıldığı bir ödül töreninde Derici'ye 96 gül gönderdiği yönündeki iddialarla ilgili soruya, ''Evet böyle bir olayı yalanlamıyorum, barıştık. İrem dünya tatlısı biri, en güzel gülleri hak ediyor" yanıtını verdi.

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İhaneti affetti! İrem Derici ve Cem Belevi barıştı! İlk açıklama geldi

FENA ALDATILDIM

İrem Derici, bir süre önce Belevi'nin ismini vermeden ihanete uğradığını şöyle anlatmıştı: "Çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar, zeki bir kadınım, anladım."