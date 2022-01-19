19 Ocak 2022, Çarşamba
İhaneti affetti! İrem Derici ve Cem Belevi barıştı! İlk açıklama geldi
Geçtiğimiz yaz aylarında birliktelik yaşamaya başlayan İrem Derici ve Cem Belevi, kısa süre sonra yollarını ayırmıştı. Derici, katıldığı bir programda Belevi tarafından aldatıldığını itiraf etmişti. Ancak sürpriz bir gelişme yaşanmış ve ikili yeniden sosyal medyada birbirini takip etmeye başladı. Belevi, ayrı kaldıkları günleri temsilen 96 çiçek göndererek eski sevgilisinin gönlünü aldı.
Giriş Tarihi: 19.01.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 10:06
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