İhaneti affetti! İrem Derici ve Cem Belevi barıştı! İlk açıklama geldi

Belevi, önceki akşam katıldığı bir ödül töreninde Derici'ye 96 gül gönderdiği yönündeki iddialarla ilgili soruya, ''Evet böyle bir olayı yalanlamıyorum, barıştık. İrem dünya tatlısı biri, en güzel gülleri hak ediyor" yanıtını verdi.