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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay evleniyor! Düğün tarihi belli oldu
Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle ekrana damga vuran Yıldız Çağrı Atiksoy, uzun süredir meslektaşı Berk Oktay ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz yıl evlilik kararı alan çiftin düğün tarihi belli oldu.
Giriş Tarihi: 19.01.2022 10:59Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 10:59