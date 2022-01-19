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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle ekrana damga vuran Yıldız Çağrı Atiksoy, uzun süredir meslektaşı Berk Oktay ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz yıl evlilik kararı alan çiftin düğün tarihi belli oldu.

Giriş Tarihi: 19.01.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 10:59
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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Dizi setinde tanışan ve yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan güzel haber geldi.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

2020'de Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, rol arkadaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

KIZ İSTEMEYE GİDİYOR

Mutlu birliktelikleri devam eden ve geçtiğimiz şubat ayında evlilik yoluna giren ikili, düğün için düğmeye bastı.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Hürriyet'in haberine göre; Berk Oktay, 2 Şubat'ta çiçeğini çikolatasını alacak, annesi ve babasıyla birlikte İzmir'e kız istemeye gidecek.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Kuruluş Osman' dizisinde 'Malhun Hatun' rolüyle bir kez daha gönülleri fetheden Yıldız Çağrı Atiksoy'un İzmir'de yaşayan ailesini ziyaret edecek olan Oktay Ailesi, aynı gün nişan yüzüklerini de takacak.