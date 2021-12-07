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İhanet iddiasıyla sarsılmışlardı! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ilişkisinde flaş gelişme! Serra Arıtürk...

Samimi videolarıyla olay olan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Yakışıklı oyuncunun eşini rol arkadaşı Serra Arıtürk'le aldattığı iddia edilmiş, Atagül'ün bu ihaneti bildiği ve evliliğini kurtarmak için sessiz kaldığı da konuşulanlar arasındaydı. Önceki gün ortaya çıkan bir aşk ise Neslihan Atagül'e rahat bir nefes aldırdı. Arıtürk'ün bir başka oyuncuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 07.12.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 08:59
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İhanet iddiasıyla sarsılmışlardı! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ilişkisinde flaş gelişme! Serra Arıtürk...

Magazin dünyası geçtiğimiz günlerde Neslihan Atagül'le eşi Kadir Doğulu arasındaki ihanet iddiasıyla sarsılmıştı. Yakışıklı oyuncunun 5 yıldır evli olduğu güzel eşini rol arkadaşı Serra Arıtürk'le aldattığı iddia edilmişti. Hatta bu ihaneti Atagül'ün bildiği ve evliliğini kurtarmak için sessiz kaldığı da konuşulanlar arasındaydı.

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İhanet iddiasıyla sarsılmışlardı! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ilişkisinde flaş gelişme! Serra Arıtürk...

Önceki gün ortaya çıkan bir aşk ise Neslihan Atagül'e rahat bir nefes aldırdı. Adı sürekli Kadir Doğulu'yla yasak aşk söylentilerine karışan Arıtürk'ün kalbini başkasına kaptırdığı ortaya çıktı.

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İhanet iddiasıyla sarsılmışlardı! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ilişkisinde flaş gelişme! Serra Arıtürk...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Serra Arıtürk, bir aydır kendi gibi oyuncu olan Mert Ramazan Demir ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir arkadaş ortamında tanışan ikilinin, şimdilik ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalıştıkları öğrenildi.

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İhanet iddiasıyla sarsılmışlardı! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ilişkisinde flaş gelişme! Serra Arıtürk...

Bu arada Arıtürk'ün geçtiğimiz günlerde elinde gülle yaptığı merak uyandıran paylaşımının sırrı da ortaya çıkmış oldu. Magazin dünyası geçtiğimiz günlerde Neslihan Atagül'le eşi Kadir Doğulu arasındaki ihanet iddiasıyla sarsılmıştı.

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İhanet iddiasıyla sarsılmışlardı! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ilişkisinde flaş gelişme! Serra Arıtürk...

Yakışıklı oyuncunun 5 yıldır evli olduğu güzel eşini rol arkadaşı Serra Arıtürk'le aldattığı iddia edilmişti. Hatta bu ihaneti Atagül'ün bildiği ve evliliğini kurtarmak için sessiz kaldığı da konuşulanlar arasındaydı.