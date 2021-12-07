İhanet iddiasıyla sarsılmışlardı! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ilişkisinde flaş gelişme! Serra Arıtürk...

Samimi videolarıyla olay olan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Yakışıklı oyuncunun eşini rol arkadaşı Serra Arıtürk'le aldattığı iddia edilmiş, Atagül'ün bu ihaneti bildiği ve evliliğini kurtarmak için sessiz kaldığı da konuşulanlar arasındaydı. Önceki gün ortaya çıkan bir aşk ise Neslihan Atagül'e rahat bir nefes aldırdı. Arıtürk'ün bir başka oyuncuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı.