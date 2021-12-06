Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç ev halini paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle büyük ilgi toplayan Barış Arduç gündeme oturdu. Şimdiye canlandırdıklarından çok farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkan Arduç, oyunculuğuyla hayran bıraktı. Ekranların en sevilen isimlerinden olan Arduç paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.