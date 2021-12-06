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Haberler Galeri Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç ev halini paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç ev halini paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle büyük ilgi toplayan Barış Arduç gündeme oturdu. Şimdiye canlandırdıklarından çok farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkan Arduç, oyunculuğuyla hayran bıraktı. Ekranların en sevilen isimlerinden olan Arduç paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 06.12.2021 16:54 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 16:55
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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç ev halini paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde 'Sultan Alparslan' karakterine hayat veren Barış Arduç, ekrana damgasını vurdu.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç ev halini paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu son paylaşımıyla kural bozdu ve evden köpekleriyle bir fotoğrafını paylaştı.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç ev halini paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Arduç'un ev haline beğeni yağdı.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç ev halini paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Son paylaşımıyla sosyal medyayı sallayan Barış Arduç'un yıllar içindeki değişimi ise görenleri şoke etti.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç ev halini paylaştı sosyal medya yıkıldı!

İşte Barış Arduç ve birçok ünlü isimin yıllar içinde yaşadığı büyük değişim...