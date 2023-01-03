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İhanet iddialarını reddetmişti! Merve Dizdar ve Uğur Uzunel fena yakalandı

Masumlar Apartmanı dizisiyle yıldızı parlayan Merve Dizdar, geçtiğimiz yıl Gürhan Altundaşar ile evliliğini sonlandırmıştı. Dizdar'ın 3 yıllık evliliğini dizideki partneri Uğur Uzunel uğruna bitirdiği ileri sürülmüştü. O dönem iddiaları reddeden ikili bu kez fena yakalandı. Yılbaşını baş başa kutlayan ikilinin samimi halleri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 03.01.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 09:32
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İhanet iddialarını reddetmişti! Merve Dizdar ve Uğur Uzunel fena yakalandı

Oyunculuğuyla son dönemin en çok konuşulan ünlülerinden olan Merve Dizdar özel hayatıyla da herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

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İhanet iddialarını reddetmişti! Merve Dizdar ve Uğur Uzunel fena yakalandı

2018 yılında oyuncu Gürhan Altundaşar'la evlenen ünlü oyuncu, 2021 yılında boşanmıştı.

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İhanet iddialarını reddetmişti! Merve Dizdar ve Uğur Uzunel fena yakalandı

Bu ayrılığın ardından da o dönem aynı dizide rol aldığı Uğur Uzunel'le yakınlaştığı iddia edilmişti.

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İhanet iddialarını reddetmişti! Merve Dizdar ve Uğur Uzunel fena yakalandı

Hatta oyuncunun, Uzunel'le olan ilişkisinin başladığı sırada Altundaşar'a evli olduğu ve yasak aşk yaşadığı da iddialar arasında yer almıştı.

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İhanet iddialarını reddetmişti! Merve Dizdar ve Uğur Uzunel fena yakalandı

2023'E BİRLİKTE GİRDİLER

Merve Dizdar ve Uğur Uzunel o dönem ilişkilerini inkar etse de ikilinin birlikteliklerini sır gibi sakladığı ve "Yasak Aşk" yakıştırmasından kurtulmak için gizli gizli görüştüğü de öne sürüldü.