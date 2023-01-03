İhanet iddialarını reddetmişti! Merve Dizdar ve Uğur Uzunel fena yakalandı

2023'E BİRLİKTE GİRDİLER

Merve Dizdar ve Uğur Uzunel o dönem ilişkilerini inkar etse de ikilinin birlikteliklerini sır gibi sakladığı ve "Yasak Aşk" yakıştırmasından kurtulmak için gizli gizli görüştüğü de öne sürüldü.