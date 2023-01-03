03 Ocak 2023, Salı
İhanet iddialarını reddetmişti! Merve Dizdar ve Uğur Uzunel fena yakalandı
Masumlar Apartmanı dizisiyle yıldızı parlayan Merve Dizdar, geçtiğimiz yıl Gürhan Altundaşar ile evliliğini sonlandırmıştı. Dizdar'ın 3 yıllık evliliğini dizideki partneri Uğur Uzunel uğruna bitirdiği ileri sürülmüştü. O dönem iddiaları reddeden ikili bu kez fena yakalandı. Yılbaşını baş başa kutlayan ikilinin samimi halleri dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 03.01.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 09:32
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