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14 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri "İhanet el pençe oluyor" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm fragmanı! Yüzünü güldürmeyecek... "İhanet el pençe oluyor" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm fragmanı! Yüzünü güldürmeyecek...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır, İlyas'a düşmanlarını avlamak için yeni fırsatı sunuyor. Ölmesi beklenen İshak'ın hain planları yeniden devreye giriyor. Ancak masada hainin kol gezmesi sonrasında Façalılar da mevzuya dahil oluyor. Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı bekleniyor.
Giriş Tarihi: 14.03.2021 21:24 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 21:24
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm fragmanı! Yüzünü güldürmeyecek. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. EDHO son bölümde; Hızır'ın hapishanede elinin kolunun bağlı olması nedeniyle İlyas düşmanlarını dize getirmeye çalışıyor. İshak ise planlarını çok geçmeden devreye sokuyor. Façalılar ise olayın içine dahil olmak için gelecek haberi bekliyor. Hayranları dizinin yeni bölüm fragmanının gelmesini bekliyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm fragmanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR SELMAN YAKALANIYOR
Ağabeyi içeride olan İlyas tüm düşmanlarını teker teker tufaya düşürdü. Demir'in Yaman'ın kardeşi Selman'la görüştüğünün haberini alan İlyas, Tufan'a onu getirmesi yönünde talimat verdi.
"GELMENE GEREK YOK"
Yaman'ı da fidanlığa çağıran İlyas, açık açık yeni hasmı İdris ve Demir ile görüşmeye devam ettiği takdirde Selman'ın kafasına sıkacağını söyleyerek Korkmazları tehdit etti. Son sahnede hain Orhan'ın işini bitiren İlyas "Gelmene gerek yok İshak. Ben nasılsa geleceğim" dedi.
ORHAN AÇIĞA ÇIKTI
İshak'ın vurulması, hain Orhan'ın açığa çıkarak ifade vermesi ve Kimsesiz Doğan ile Hızır'ın tahliye olması diziye damgasını vuran olayların başında yer aldı.
HIZIR VE DOĞAN TAHLİYE OLDU
Ağabeyinin yokluğunda tüm düşmanlarını birer birer zor durumda bırakan İlyas içlerindeki haini de etkisiz hale getirip Kimsesiz Doğan ve Hızır'ın tahliye olmasını sağladı. Orhan'ın ihanetini de affetmeyen İlyas son sahnede hastanede onun işini de bitirerek İshak'ı telefondan tehdit etti.