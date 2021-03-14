"İhanet el pençe oluyor" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm fragmanı! Yüzünü güldürmeyecek...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm fragmanı! Yüzünü güldürmeyecek. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. EDHO son bölümde; Hızır'ın hapishanede elinin kolunun bağlı olması nedeniyle İlyas düşmanlarını dize getirmeye çalışıyor. İshak ise planlarını çok geçmeden devreye sokuyor. Façalılar ise olayın içine dahil olmak için gelecek haberi bekliyor. Hayranları dizinin yeni bölüm fragmanının gelmesini bekliyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm fragmanı...