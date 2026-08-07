İffet'in yıldızı Faruk Peker'in köy hayatında huzur kalmadı

Muğla Köyceğiz'de sakin bir yaşam süren Yeşilçam oyuncusu Faruk Peker, komşularıyla yaşadığı anlaşmazlığı sosyal medya üzerinden paylaştı. Gürültü nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten oyuncu, tehdit edildiğini iddia etti.

1982 yapımı İffet filminde Müjde Ar ile birlikte rol alan ve canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalarda yer edinen Yeşilçam oyuncusu Faruk Peker, yıllar sonra yaşadığı komşu sorunuyla gündeme geldi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sakin bir yaşam süren Peker, komşusunun misafirleri nedeniyle uzun süredir gürültüye maruz kaldığını öne sürdü. Yaşadığı süreci kendi YouTube kanalında ve sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, huzurunun kaçtığını söyledi. KOMŞUSUNA YARDIM ETTİĞİNİ ANLATTI Faruk Peker, uzun süre ortalarda görünmeyen yaşlı komşusunu merak ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yan komşum yaşlı başlı bir insan. Ona yemek veriyordum, iyi olup olmadığını kontrol ediyordum. Kalça çıkığı vardı. Üç haftadır ortalarda yoktu. Geçenlerde geldi. Ben de sevindim. 'Antalya'daydım' dedi. 'Biz sizi merak ederken siz tatildeymişsiniz' dedim."

"YATAK ODAMA ÇOK YAKIN OTURUYORLAR" Komşusunun yanına gelen misafirlerden rahatsız olduğunu dile getiren Peker, masa ve sandalyelerin evine çok yakın bir noktaya kurulduğunu belirtti. Oyuncu, "Evin esas kullanılması gereken bölümünde değil, benim sınırımın hemen yanına gölge olduğu için masa koymuşlar. Yatak odama yaklaşık 3,5 metre mesafedeler. Gençler alkollü içecek içiyor, maç izleyip bağırıyorlar. Bu yüzden uyuyamıyorum." dedi.

"BİZ EV SAHİBİYİZ, SEN KİRACISIN" Gürültü nedeniyle komşularını uyardığını ancak olumsuz bir tavırla karşılaştığını söyleyen Peker, yaşanan diyaloğu da paylaştı. Oyuncu, "Sessiz olmalarını rica ettim. 'Biz gürültü etmiyoruz' dediler. Ardından 'Canını sıkarız' dediler. Ben de 'Canımı sıkacaksanız hemen sıkın' diye karşılık verdim. Sonra bana 'Biz ev sahibiyiz, sen kiracısın' dediler." ifadelerini kullandı.

"HUZURUM KALMADI" Olay sırasında polis çağırmadığını belirten Faruk Peker, yaşadığı süreci şu sözlerle değerlendirdi: "Nişantaşı çocuğuyuz biz. Aklımdan farklı şeyler geçti ama içimden bir ses 'Yapma' dedi."