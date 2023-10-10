İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin ismi belli oldu! "Güzel bir para karşılığında..."

2021 yılında dünyaevine giren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'den geçtiğimiz haftalarda ikiz bebek müjdesi gelmişti. Hamilelik süreciyle ilgili pek çok paylaşım yapan Şefkatli, son olarak takipçileriyle soru cevap yaptı. İdo Tatlıses'le birlikte soruları yanıtlayan fenomen isim, bebeklerinin isimlerinin belli olduğunu söyledi. Ancak İdo'nun teklifi gündeme bomba gibi düştü.