10 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin ismi belli oldu! "Güzel bir para karşılığında..."

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin ismi belli oldu! "Güzel bir para karşılığında..."

2021 yılında dünyaevine giren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'den geçtiğimiz haftalarda ikiz bebek müjdesi gelmişti. Hamilelik süreciyle ilgili pek çok paylaşım yapan Şefkatli, son olarak takipçileriyle soru cevap yaptı. İdo Tatlıses'le birlikte soruları yanıtlayan fenomen isim, bebeklerinin isimlerinin belli olduğunu söyledi. Ancak İdo'nun teklifi gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 10.10.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 09:52
  • 1
  • 13
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinin ismi belli oldu! Güzel bir para karşılığında...

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'le 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu iddia edilmiş, genç çiftten bir açıklama gelmeden İbrahim Tatlıses mutlu haberi açıklamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinin ismi belli oldu! Güzel bir para karşılığında...

İbrahim Tatlıses de iddiaları doğrularken ikiz bebek müjdesini vermişti. İbrahim Tatlıses açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

  • 3
  • 13
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinin ismi belli oldu! Güzel bir para karşılığında...

"Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz"

  • 4
  • 13
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinin ismi belli oldu! Güzel bir para karşılığında...

İbrahim Tatlıses'in ardından Şamdan Plus'a konuşan Yasemin Şefkatli, "Kayınbabam İbrahim Tatlıses, bizden erken davrandı, hamileliğimi ve ikiz bebek sürprizini açıkladı. Çok sevindiği ve çok heyecanlandığı için bizden önce davrandı" ifadelerini kullanmıştı.

  • 5
  • 13
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinin ismi belli oldu! Güzel bir para karşılığında...

KARNI BURNUNDA

Şimdilerde 5 aylık hamile olan Şefkatli önceki gün takipçileriyle soru-cevap yaptı.