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Mehmet Ali Erbil’den Gülseren Ceylan açıklaması! “Ben çocuklarımın annelerine ev alırım”

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlilik kararı almış, ikili peş peşe aşk fotoğraflarını yayınlamıştı. Evlilik hazırlıkları yapan Erbil'in, sevgilisinin istekleri yüzünden ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Çıkan haberler üzerine açıklama yapan Erbil, "Ben ancak çocuklarımın annelerine ev alırım." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 10.10.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 12:02
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Mehmet Ali Erbil’den Gülseren Ceylan açıklaması! “Ben çocuklarımın annelerine ev alırım”

Mehmet Ali Erbil'in evlenme hazırlığı yaptığı, kendisinden 40 yaş küçük nişanlısı Gülseren Ceylan'dan ayrıldığı öne sürüldü.

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Mehmet Ali Erbil’den Gülseren Ceylan açıklaması! “Ben çocuklarımın annelerine ev alırım”

İddiaya göre Ceylan, Erbil'den kendisine ev almasını istedi, ünlü şovmen de bunun üzerine nişanlısıyla yollarını ayırdı.

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Mehmet Ali Erbil’den Gülseren Ceylan açıklaması! “Ben çocuklarımın annelerine ev alırım”

Çıkan haberlerle ilgili açıklama yapan Erbil, iddiayı yalanladı. "Olur mu öyle şey, ben emlakçı mıyım?" diyen şovmen şu ifadeleri kullandı:

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Mehmet Ali Erbil’den Gülseren Ceylan açıklaması! “Ben çocuklarımın annelerine ev alırım”

"Arkadaşı ev alacaktı, yardımcı olmak için onlarla beraber ev baktım. Zaten birlikte yaşıyoruz. Ev alma durumu yok. Ucundan bile yok. Ben ancak çocuklarımın annelerine ev alırım."

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Mehmet Ali Erbil’den Gülseren Ceylan açıklaması! “Ben çocuklarımın annelerine ev alırım”

BEŞ KEZ EVLENDİ

Ünlü şovmen daha önce beş kez nikah masasına oturdu. Üç çocuğu olan Erbil, 1980 ve 1985 yıllarında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile iki kez evlendi. Bu evlilikten Sezin Erbil adında bir kızı oldu.