Mehmet Ali Erbil’den Gülseren Ceylan açıklaması! “Ben çocuklarımın annelerine ev alırım”

BEŞ KEZ EVLENDİ

Ünlü şovmen daha önce beş kez nikah masasına oturdu. Üç çocuğu olan Erbil, 1980 ve 1985 yıllarında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile iki kez evlendi. Bu evlilikten Sezin Erbil adında bir kızı oldu.