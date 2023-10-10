10 Ekim 2023, Salı
Mehmet Ali Erbil’den Gülseren Ceylan açıklaması! “Ben çocuklarımın annelerine ev alırım”
Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlilik kararı almış, ikili peş peşe aşk fotoğraflarını yayınlamıştı. Evlilik hazırlıkları yapan Erbil'in, sevgilisinin istekleri yüzünden ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Çıkan haberler üzerine açıklama yapan Erbil, "Ben ancak çocuklarımın annelerine ev alırım." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 10.10.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 12:02
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