07 Eylül 2023, Perşembe
İddiaları çürüten kare! Engincan Ural ile Merve Kaya hakkında gerçek ortaya çıktı
Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, geçtiğimiz ekim ayında Merve Kaya ile nikah masasına oturmuştu. Görkemli bir düğünle evlenen çiftin ihanet sebebiyle boşanacağı iddiası, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen ikili Nişantaşı'nda iddiaları böyle çürüttü.
Giriş Tarihi: 07.09.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 14:01
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