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İddiaları çürüten kare! Engincan Ural ile Merve Kaya hakkında gerçek ortaya çıktı

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, geçtiğimiz ekim ayında Merve Kaya ile nikah masasına oturmuştu. Görkemli bir düğünle evlenen çiftin ihanet sebebiyle boşanacağı iddiası, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen ikili Nişantaşı'nda iddiaları böyle çürüttü.

Giriş Tarihi: 07.09.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 14:01
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İddiaları çürüten kare! Engincan Ural ile Merve Kaya hakkında gerçek ortaya çıktı

Hakan Ural ve şarkıcı Sibel Can'ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural, geçtiğimiz nisan ayında Merve Kaya'ya evlilik teklifinde bulunmuş ve 'evet' yanıtını almıştı. Ural ve Kaya, 9 Ekim akşamı Bodrum'da dünyaevine girmişti.

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İddiaları çürüten kare! Engincan Ural ile Merve Kaya hakkında gerçek ortaya çıktı

'İHANET' İDDİASI!

Evleneli henüz 1,5 ay olan çiftin ayrılacakları söylentisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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İddiaları çürüten kare! Engincan Ural ile Merve Kaya hakkında gerçek ortaya çıktı

Ural'ın, eşi tarafından ihanete uğradığı ve evliliğin bitme sebebinin bu olduğu; ünlü ismin annesi Sibel Can'ın ise ayrılığa çok üzüldüğü iddia edilmişti.

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İddiaları çürüten kare! Engincan Ural ile Merve Kaya hakkında gerçek ortaya çıktı

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Milliyet'in haberine göre; Aylardır birlikte görüntülenmeyen çift önceki gün City's Nişantaşı'nda bu iddiaları çürüttüler.

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İddiaları çürüten kare! Engincan Ural ile Merve Kaya hakkında gerçek ortaya çıktı

Engincan Ural, eşi Merve Kaya ile Nişantaşı'nda objektiflere dolu dizgin aşk kareleriyle yansıdı.