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Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara’nın eski fotoğraflarını görenler inanamadı! Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! "Paranın gücü"

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, değişimiyle şaşkına çevirdi. Icardi ile evliliği sonrası dış görünüşünü değiştiren Nara'nın estetik öncesi ve sonrası halini görenler; "Icardi gerçekten sevmiş demek ki.", "Aşk nelere kadir Rabbim", "Paranın gücü" gibi yorumlar yazdı.

Giriş Tarihi: 07.09.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 14:31
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Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’nın eski fotoğraflarını görenler inanamadı! Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Paranın gücü”

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şoke etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’nın eski fotoğraflarını görenler inanamadı! Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Paranın gücü”

2014 yılında Icardi ile hayatını birleştirmeden önce Arjantin'de TV programlarına katılan eğlence dünyasının aranan bir figürü olan Wanda Nara, aynı zamanda mankenlik yapıp dizi ve filmlerde de yer aldı.

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Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’nın eski fotoğraflarını görenler inanamadı! Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Paranın gücü”

2007'de bir defile sırasında Arjantinli futbolcu Maxi Lopez ile yakınlaşan Nara, 2008 yılında ünlü isim ile dünyevine girdi. Üç çocuk sahibi olan çift, 2013 yılında Mauro Icardi nedeniyle boşanma kararı aldı.

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Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’nın eski fotoğraflarını görenler inanamadı! Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Paranın gücü”

BASIN, İHANETİ YAZDI

Basın, Icardi ile Nara'nın yakınlaştığını manşetlere taşıdı. Lopez ile Nara'nın birbirlerinin ihanetle suçlayarak ayrılmasının ardından; Mauro Icardi ile Wanda Nara nikah masasına oturdu.

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Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’nın eski fotoğraflarını görenler inanamadı! Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Paranın gücü”

Wanda Nara her ne kadar ihanet eden taraf olarak lanse edilse de, Maxi Lopez'den olan 3 çocuğunun velayeti ona verildi. Ünlü isim, daha sonra Icardi ile olan evliliğinden de 2 çocuk daha dünyaya getirdi.