07 Eylül 2023, Perşembe
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara’nın eski fotoğraflarını görenler inanamadı! Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! "Paranın gücü"
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, değişimiyle şaşkına çevirdi. Icardi ile evliliği sonrası dış görünüşünü değiştiren Nara'nın estetik öncesi ve sonrası halini görenler; "Icardi gerçekten sevmiş demek ki.", "Aşk nelere kadir Rabbim", "Paranın gücü" gibi yorumlar yazdı.
Giriş Tarihi: 07.09.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 14:31
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