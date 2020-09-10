HaberlerGaleriİddialar doğrulandı! Burak Yılmaz eski eşi İstem Atilla ile barıştı
İddialar doğrulandı! Burak Yılmaz eski eşi İstem Atilla ile barıştı
Lille takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayarak Fransa'ya giden futbolcu Burak Yılmaz'ın eski eşi İstem Atilla ile yeniden barıştığı iddia edilmişti. Olaylı şekilde boşanan Burak Yılmaz ile İstem Atilla'nın barıştığı iddiaları doğrulandı. Çift birlikte çekildikleri fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı.
Giriş Tarihi: 10.09.2020 10:59Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 11:00