10 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İddialar doğrulandı! Burak Yılmaz eski eşi İstem Atilla ile barıştı

İddialar doğrulandı! Burak Yılmaz eski eşi İstem Atilla ile barıştı

Lille takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayarak Fransa'ya giden futbolcu Burak Yılmaz'ın eski eşi İstem Atilla ile yeniden barıştığı iddia edilmişti. Olaylı şekilde boşanan Burak Yılmaz ile İstem Atilla'nın barıştığı iddiaları doğrulandı. Çift birlikte çekildikleri fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı.

Giriş Tarihi: 10.09.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 11:00
  • 1
  • 5
İddialar doğrulandı! Burak Yılmaz eski eşi İstem Atilla ile barıştı

Olaylı bir ayrılık süreci yaşayan futbolcu Burak Yılmaz ile İstem Atilla'nın barışma iddiaları doğrulandı. Çift birlikte çekilen yeni yıl fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
İddialar doğrulandı! Burak Yılmaz eski eşi İstem Atilla ile barıştı

Fransa'nın Lille takımında oynayan ünlü futbolcu Burak Yılmaz, eşi İstem Atilla ile iki yıl önce boşanmıştı. Çiftin ayrılığı uzun sürmedi.

  • 3
  • 5
İddialar doğrulandı! Burak Yılmaz eski eşi İstem Atilla ile barıştı

Yeniden bir araya gelen Yılmaz ile Atilla, şu sıralar çok mutlu. Kızları Nazlı, Derin ve eşiyle Fransa'ya giden Yılmaz, önceki akşam ailesiyle birlikte pozlar verip yeniden bir arada oldukları için "Çok şükür" dedi.

  • 4
  • 5
İddialar doğrulandı! Burak Yılmaz eski eşi İstem Atilla ile barıştı
  • 5
  • 5
İddialar doğrulandı! Burak Yılmaz eski eşi İstem Atilla ile barıştı