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Haberler Galeri Aslıhan Doğan ilk kez paylaştı! İşte Arda Turan ve Aslıhan Turan’ın oğlu Asil Aslan…

Aslıhan Doğan ilk kez paylaştı! İşte Arda Turan ve Aslıhan Turan’ın oğlu Asil Aslan…

2018 yılında nikah masasına oturan Arda Turan ve Aslıhan Doğan kısa bir süre sonra ilk çocukları Hamza Arda'yı kucağına almıştı. Çiftin ikinci çocukları Asil Aslan ise 3 ay önce dünyaya geldi. Aslıhan Doğan Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi. İşte Arda Turan ve Aslıhan Turan'ın oğlu Asil Aslan...

Giriş Tarihi: 10.09.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 09:52
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Aslıhan Doğan ilk kez paylaştı! İşte Arda Turan ve Aslıhan Turan’ın oğlu Asil Aslan…

Aslıhan Doğan ile 2018 yılında evlenen futbolcu Arda Turan, evlendikleri sene ilk çocukları Hamza Arda'yı kucağına almıştı.

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Aslıhan Doğan ilk kez paylaştı! İşte Arda Turan ve Aslıhan Turan’ın oğlu Asil Aslan…

Galatasaray'a transfer olan ünlü futbolcu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan'ın ikinci oğulları Asil Aslan, Haziran'da dünyaya gelmişti.

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Aslıhan Doğan ilk kez paylaştı! İşte Arda Turan ve Aslıhan Turan’ın oğlu Asil Aslan…

Bir süre oğullarının yüzünü göstermeyen Turan, Asil Aslan üç aylık olunca ilk kez fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

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Aslıhan Doğan ilk kez paylaştı! İşte Arda Turan ve Aslıhan Turan’ın oğlu Asil Aslan…

İşte Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın oğulları Asil Aslan…

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Aslıhan Doğan ilk kez paylaştı! İşte Arda Turan ve Aslıhan Turan’ın oğlu Asil Aslan…