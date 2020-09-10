Aslıhan Doğan ilk kez paylaştı! İşte Arda Turan ve Aslıhan Turan’ın oğlu Asil Aslan…

2018 yılında nikah masasına oturan Arda Turan ve Aslıhan Doğan kısa bir süre sonra ilk çocukları Hamza Arda'yı kucağına almıştı. Çiftin ikinci çocukları Asil Aslan ise 3 ay önce dünyaya geldi. Aslıhan Doğan Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi. İşte Arda Turan ve Aslıhan Turan'ın oğlu Asil Aslan...