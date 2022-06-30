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Haberler Galeri İçimizdeki Ateş’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir’den sevindiren haber! "Zamanı geldi" diyerek duyurdu! Evleniyorlar

İçimizdeki Ateş’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir’den sevindiren haber! "Zamanı geldi" diyerek duyurdu! Evleniyorlar

Aşk 101 dizisiyle yıldızı parlayan ve şimdiler atv'nin sevilen dizisi İçimizdeki Ateş ile izleyici karşısına çıkan İpek Filiz Yazıcı'dan güzel haber geldi. Yazıcı uzun süredir aşk yaşadığı müzisyen Ufuk Beydemir ile evlilik kararı aldı. Oyuncu güzel haberi takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 30.06.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022 09:57
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İçimizdeki Ateş’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir’den sevindiren haber! "Zamanı geldi" diyerek duyurdu! Evleniyorlar
İçimizdeki Ateş’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir’den sevindiren haber! Zamanı geldi diyerek duyurdu! Evleniyorlar

Dijital bir platformda yayınlanan 'Aşk101' dizisinde 'Işık' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın 2020'de 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İçimizdeki Ateş’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir’den sevindiren haber! "Zamanı geldi" diyerek duyurdu! Evleniyorlar
İçimizdeki Ateş’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir’den sevindiren haber! Zamanı geldi diyerek duyurdu! Evleniyorlar

ARADIĞI AŞKI BULDU

Mutlu birliktelikleri devam eden ve zaman zaman birlikte verdikleri pozları takipçilerinin beğenisine sunan Beydemir ile Yazıcı, geçtiğimiz aylarda Sapanca'ya gitmişti.

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İçimizdeki Ateş’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir’den sevindiren haber! "Zamanı geldi" diyerek duyurdu! Evleniyorlar
İçimizdeki Ateş’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir’den sevindiren haber! Zamanı geldi diyerek duyurdu! Evleniyorlar

Tatilde keyifli anlar geçiren aşıklar, objektif karşısına geçmiş ve fotoğraflarını sosyal medyadan yayınlamıştı. Ünlü çiftin mutluluk pozuna binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

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İçimizdeki Ateş’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir’den sevindiren haber! "Zamanı geldi" diyerek duyurdu! Evleniyorlar
İçimizdeki Ateş’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir’den sevindiren haber! Zamanı geldi diyerek duyurdu! Evleniyorlar

"HANIMCILIK!"

Daha önce sevgilisiyle poz veren Beydemir, gönderisine, "Hanımcılık!" notunu düşmüştü. Oyuncu ise Ufuk Beydemir ile eğlenceli pozunu kalp emojisi ile birlikte Instagram'dan paylaşmıştı.

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İçimizdeki Ateş’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir’den sevindiren haber! "Zamanı geldi" diyerek duyurdu! Evleniyorlar
İçimizdeki Ateş’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir’den sevindiren haber! Zamanı geldi diyerek duyurdu! Evleniyorlar

EVLENİYORLAR

Ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı attı. Sevgilisi Beydemir'in evlilik teklifine 'evet' yanıtını veren İpek Filiz Yazıcı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.