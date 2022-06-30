30 Haziran 2022, Perşembe
İçimizdeki Ateş’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir’den sevindiren haber! "Zamanı geldi" diyerek duyurdu! Evleniyorlar
Aşk 101 dizisiyle yıldızı parlayan ve şimdiler atv'nin sevilen dizisi İçimizdeki Ateş ile izleyici karşısına çıkan İpek Filiz Yazıcı'dan güzel haber geldi. Yazıcı uzun süredir aşk yaşadığı müzisyen Ufuk Beydemir ile evlilik kararı aldı. Oyuncu güzel haberi takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 30.06.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022 09:57
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İçimizdeki Ateş’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir’den sevindiren haber! "Zamanı geldi" diyerek duyurdu! Evleniyorlar
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İçimizdeki Ateş’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir’den sevindiren haber! "Zamanı geldi" diyerek duyurdu! Evleniyorlar
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İçimizdeki Ateş’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir’den sevindiren haber! "Zamanı geldi" diyerek duyurdu! Evleniyorlar
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İçimizdeki Ateş’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir’den sevindiren haber! "Zamanı geldi" diyerek duyurdu! Evleniyorlar
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İçimizdeki Ateş’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir’den sevindiren haber! "Zamanı geldi" diyerek duyurdu! Evleniyorlar