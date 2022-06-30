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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen deniz sezonunu açtı! Evcen yerinden kalkmadı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yaz sezonunun Bodrum'da açtı. İkinci çocuk heyecanı yaşayan çift oğulları Karan ile deniz sefası yaparken görüntülendi. Bir yandan yeni evlerinin yapımıyla ilgilenen Özçivit, oğlunun isteğini kırmayarak denizde oyunlar oynadı. Fahriye Evcen denize girmeyi tercih etmeyerek eşi ve oğlunu izledi.

Giriş Tarihi: 30.06.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022 09:30
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen deniz sezonunu açtı! Evcen yerinden kalkmadı

Geçtiğimiz hafta ikinci çocuk müjdesini sevenleri ile paylaşan ve Bodrum'daki yazlıklarına gelerek tatili başlatan Özçivit Ailesi bir haftalık aranın ardından deniz sezonunu önceki gün Bodrum Gündoğan'da bir otelin sahilinde açtı.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen deniz sezonunu açtı! Evcen yerinden kalkmadı

"BABA BERABER OYNAYALIM"

Karan, sahile gelir gelmez elindeki oyuncak küreği ile sahilde kum ile oynamaya başladı. Daha sonra denize giren Karan bir süre sonra babası Burak Özçivit'e seslenerek "Baba beraber oynayalım" dedi. Karan'ın isteğini kırmayan ünlü oyuncu denize girerek Karan'a eşlik etti.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen deniz sezonunu açtı! Evcen yerinden kalkmadı

EVCEN PAREOSUNU ÇIKARMADI

Daha sonra güneşlenmek için şezlonguna geçen yakışıklı oyuncu, oğlu Karan'ın cep telefonu ile fotoğrafını çekti.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen deniz sezonunu açtı! Evcen yerinden kalkmadı

2 aylık hamile olduğu öğrenilen Fahriye Evcen denize girmeyi tercih etmeyerek eşi Burak Özçivit'i ve oğlu Karan'ı izlemeyi tercih etti.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen deniz sezonunu açtı! Evcen yerinden kalkmadı

Evcen'in beyaz pareosunu çıkarmadığı ve yerinden kalkmadığı görüldü.