Burak Özçivit ve Fahriye Evcen deniz sezonunu açtı! Evcen yerinden kalkmadı

"BABA BERABER OYNAYALIM"

Karan, sahile gelir gelmez elindeki oyuncak küreği ile sahilde kum ile oynamaya başladı. Daha sonra denize giren Karan bir süre sonra babası Burak Özçivit'e seslenerek "Baba beraber oynayalım" dedi. Karan'ın isteğini kırmayan ünlü oyuncu denize girerek Karan'a eşlik etti.