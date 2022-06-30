30 Haziran 2022, Perşembe
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen deniz sezonunu açtı! Evcen yerinden kalkmadı
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yaz sezonunun Bodrum'da açtı. İkinci çocuk heyecanı yaşayan çift oğulları Karan ile deniz sefası yaparken görüntülendi. Bir yandan yeni evlerinin yapımıyla ilgilenen Özçivit, oğlunun isteğini kırmayarak denizde oyunlar oynadı. Fahriye Evcen denize girmeyi tercih etmeyerek eşi ve oğlunu izledi.
Giriş Tarihi: 30.06.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022 09:30
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